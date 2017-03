Mariana Avitia tiene la mira en Tokio

Ciudad de México

En febrero del año pasado, Mariana Avitia vio truncado su sueño de estar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, lo cual iba a ser la tercera participación de la atleta en una magna justa, situación que frustró a la regiomontana pero no al grado de llevarla a abandonar el deporte.

Avitia asegura que la veían fuera del tiro con arco luego de no haber realizado un ciclo adecuado. La deportista no estuvo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz 2014, ni en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, lo cual hacía suponer que descartaría pelear un boleto a Río 2016.

Sin embargo, al terminar sus estudios universitarios, Avitia regresó a finales del 2015 a buscar un lugar en la selección nacional para la justa olímpica, pero el nivel no le alcanzó y fue eliminada en el primer control selectivo. Así le dio oportunidad a las nuevas generaciones.

Ahora Avitia no toma como una revancha este nuevo ciclo olímpico, sino busca demostrarse que puede continuar dejando huella en esta disciplina y ahora buscará que Tokio 2020 represente su tercera participación en una justa olímpica

¿Cómo te has sentido en este nuevo inicio?

La verdad es que he entrenado muy fuerte, primero para el nacional y después para estos controles selectivos y mi meta es estar en la selección nacional que irá al Mundial, el cual será en la Ciudad de México, además de las Copas del Mundo que hay en este año. Me siento muy bien, regresé más fuerte, corrigiendo los errores que se cometieron en el pasado, entre ellos, aspectos de concentración en la competencia, y espero cumplir un ciclo con los resultados anhelados.

¿El ciclo anterior le diste prioridad a tu carrera profesional?

Creo que no fue eso, sino que a lo mejor no estaba muy bien tanto mentalmente como físicamente, además me faltó entrenar un poco más y se atravesó lo de mi escuela, ya que no quería ser una deportista que se titulara a los 30 años, o como muchos otros que nunca lo hacen. Ahora lo importante es que ya terminé mis estudios y puse una pausa para aprovechar cosas personales y la verdad que en este ciclo me siento más fuerte porque uno aprende de los errores.

¿Ves cómo una revancha este ciclo olímpico?

No lo veo como una revancha sino como un objetivo y una meta personal. Muchas personas veían que ya no iba a regresar al tiro con arco tras ser eliminada en el primer control selectivo, pero no volví para demostrarle a alguien que sí puedo, sino que simplemente para demostrarme a mi misma que puedo seguir avanzando en este deporte y logrando buenos resultados para mi país, además, de esta forma continuo practicando lo que realmente me gusta.

¿Una ventaja en el tiro con arco es que puedes tomar pausas?

En el tiro con arco puedes competir hasta que la edad te lo permita y si yo quiero darle una pausa al alto rendimiento y después regresar para continuar compitiendo, creo que sí se puede dar. Hay arqueros que tienen 60 años y siguen comptiendo y eso es lo que le da tranquilidad porque no hay límite de edad para estar en competencias internacionales.

¿Cómo ves el nivel del tiro con arco en México para este ciclo olímpico?

Vienen generaciones muy fuertes y yo creo que es mejor que haya más gente nueva y obviamente que venga con las ganas de querer triunfar y ese es el objetivo, que el tiro con arco siga creciendo. Ante esta situación no se deben bajar los brazos ya que todos tienen el nivel de pelear por un lugar en la selección nacional y eso lo vimos en el proceso pasado donde quedé fuera. Continuaré otro ciclo porque el tiro con arco me ha dejado muchas cosas importantes en mi vida y la verdad es un deporte que amo y toda la vida estaré agradecida por practicarlo.