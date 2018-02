María Espinoza definió su regreso al tatami

Ciudad de México

María Espinoza terminó con las especulaciones. La triple medallista olímpica ha decidido no defender su título en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, por lo tanto, su regreso al tatami será en el Campeonato Panamericano, el cual se realizará a mediados de julio en Estados Unidos.

“Ya platicando con mis entrenadores estuvimos definiendo lo que son las competencias y cuál será mi plan para este año, donde hemos llegado a la conclusión de hacer el Campeonato Panamericano, y esa sería mi primera competencia, además de participar en un Grand Prix en septiembre, y dependiendo de cómo me vaya sintiendo estaré contemplando un tercer torneo”, declaró Espinoza.

La también doble medallista mundial, agregó: “También una de las cosas que a mí me gustan es como el competir a un nivel más alto y es lo que me causa más adrenalina, además siempre me ha gustado esa parte de estar compitiendo con las mejores”.

Espinoza es doble campeona centroamericana luego de los títulos obtenidos en la edición de Mayagüez 2010 y Veracruz 2014, por lo tanto, en Barranquilla 2018 habrá nueva campeona en la categoría de menos de 73 kilógramos.

“Sé lo importante que son los Centroamericanos para mi disciplina y para México, pero por otra parte no quiero estar presionada porque ese evento es la primera competencia fundamental en un ciclo olímpico, y prefiero estar más tranquila en este año sin tanta presión y sin incertidumbre”, mencionó la sinaloense.

Por su parte, el entrenador nacional, Alfonso Victoria, mencionó que esa tercera competencia de este año para María podría ser un evento de mayor nivel competitivo.

“La veo muy motivada y su prioridad deben ser eventos más grandes, además ya ha vivido varios Centroamericanos, y ahora rumbo al siguiente ciclo olímpico está enfocada en ese panamericano como preparación y un Grand prix, pero con la posibilidad de ir a un Abierto de Europa, o Grand Slam, o el Grand Prix final”, señaló Victoria.

Tras sus últimos dos resultados, la plata en los Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y el bronce en el Campeonato Mundial de Muju 2017, María se ha mantenido dentro del top cinco mundial y olímpico. La taekwondoín ocupa el tercer sitio del ranking mundial de menos de 73 kilos con 172.54 puntos, mientras que en el olímpico (+67 kg) es cuarta con 237.27 unidades.

Tras esa buena ubicación María tiene derecho de ir a los eventos con mayor competencia y ahora ya ha definido sus certámenes de este año. Sin embargo, el hecho de realizar otro ciclo olímpico aún no lo decide.

“En realidad hay muchas cosas que como atleta me sigue como gustando, como el hecho de entrenar y ponerme objetivos, los cuales son más cortos, alcanzarlos y después ir por otro. Una de las cosas que a mí me apasiona es el hecho de representar a mi país, el ganar por México y eso me hace muy feliz”, señaló.