Tiene sed de victoria

CIUDAD DE MÉXICO

Marco Antonio Elpidio encabeza a un grupo de mexicanos que estarán peleando por su país frente a diferentes nacionalidades en el evento de Combate Americas de este fin de semana, el cual se celebrará en el Auditorio Municipal de Tijuana y que lleva por nombre México vs. El Mundo.

‘Roca’ tendrá su primera pelea como estelar, y su cuarta dentro de la promotora. Lleva casi un año sin pelear, y en su última aparición derrotó a su compatriota José Luis Verdugo por decisión unánime en la Sala de Armas de la Ciudad de México.

El peleador originario de la capital del país asegura que el tiempo fuera de la jaula le hace volver con más ganas de triunfar, y el estelarizar una cartelera repleta de talento local le sirve como inspiración para “dar un espectáculo, pues es un gran compromiso representar a México”.

Durante el año que pasó inactivo, entrenó en la Academia Renzo Gracie, donde realiza todas las actividades necesarias para no perder el ritmo, pues busca “seguir mejorando día a día y evolucionar como peleador”. Elpidio le dedica siete horas diarias a su preparación y descansa un día por semana, “porque es necesario que el cuerpo se recupere”.

El 18 de mayo tendrá de frente al estadounidense Andrés Quintana, quien se encuentra invicto dentro de la promotora, donde ha ganado todos sus encuentros por finalización:

“Sé que le gusta la pelea de pie, es paciente y tiene más experiencia que yo, pero me he preparado, tengo sed de victoria y no permitiré que alguien me arrebate lo que me pertenece. He trabajado muy bien y confío en mí, creo en mí y sé que puedo volver a salir victorioso”, compartió.

Además de sus entrenamientos, le dedica tiempo a compartir sus conocimientos con otros, pues da clases de MMA, ya que considera que en el país hace falta hablar sobre el deporte para que más gente lo practique:

“Afortunadamente, en México el deporte ya está creciendo, la gente se está familiarizando un poco, pero creo que falta fomento sobre el estilo de vida que lleva un peleador y el trabajo que hacemos, porque es un deporte de alto rendimiento, y muchos creen que es agresivo o violento”.

“Mi pelea siempre va a ser para adelante porque atrás nada me espera. Adelante me aguarda la gloria”, finalizó el atleta, cuya meta como profesional es convertirse en campeón de una promotora internacional.