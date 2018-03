‘Lufo’ quiere pelear por el título contra ‘Goyito’

CIUDAD DE MÉXICO

Marc Gómez llegó a Combate Américas el pasado mes de noviembre, cuando participó en el torneo Copa Combate y llegó a las semifinales, donde cayó por decisión unánime ante John Castañeda. Luego de su debut, Gómez firmó un contrato con la promotora por dos años.

Dicho contrato, en el que tendrá de tres a cinco peleas, dará inicio el 13 de abril en Los Ángeles, California. El español encabezará la cartelera de Combate Estrellas I, con una revancha ante Castañeda:

“Es una espina que se te queda clavada cuando crees que has ganado y no te levantan la mano. Agradezco la oportunidad, creo que me la dieron porque vieron la repercusión que tuvo la pelea y lo que la gente opinó del resultado, han visto que tienen que remediarlo. Me siento contento porque somos la estelar, y con victoria o derrota voy a ofrecer un buen espectáculo”.

Para enfrentar a Castañeda de nueva cuenta, se trasladó a Sacramento, California para prepararse con el Team Alpha Male. Estuvo tres semanas ahí, pero por problemas con la visa tuvo que regresar a España. En los próximos días regresará a los Estados Unidos para cerrar su campamento:

“El gimnasio de Urijah Faber es el mejor para cualquier peso gallo del mundo. He mejorado mir ritmo e intesidad, y estar con los mejores es un punto extra en la motivación. John va a sufrir esas mejoras en el combate”, compartió vía telefónica para La Afición.

‘Lufo’ es el actual campeón de las 135 libras en la promotora Ansgar Fighting League, y le gustaría defender el cinturón de la empresa donde inició: “Lo he hablado con Combate Américas, sé que pidiendo permiso, podría pelear en otro evento”.

El cetro de AFL no es el único que está en sus planes disputar, ya que según explica, busca derrotar a Castañeda para obtener una oportunidad por el título gallo de Combate Américas: “Creo que mi división es la más potente de la compañía. Quiero ganar esta pelea y pelear por el título con ‘Goyito’. Él es un peleador que yo respeto, se ha ganado mucha fama y para mí sería muy bueno enfrentarlo”.

A través de su apodo demuestra su mentalidad, pues el término ‘catalufo’ es despectivo hacia las personas de Cataluña, pero él lo toma como una fortaleza: “Yo siempre digo que de lo que la gente te quiere hacer daño, tú tienes que sacar fuerza”.

Gómez será el primer español en estelarizar una cartelera en los Estados Unidos, sobre lo cual comentó: “Para mí, es un orgullo muy grande representar mi país. Es mucha responsabilidad, pero no siento presión. Lo veo más como una motivación”, finalizó.

Hasta el momento, se han anunciado ocho peleas para cartelera de Combate Estrellas I, con seis varoniles y dos femeniles.

Combate Estrellas I

Viernes, 13 de abril del 2018

Shrine Auditorium

Cartelera completa: