Maratón Lala número 30, promete muchas sorpresas

Torreón, Coahuila

María Luisa Marroquín, directora del Maratón Internacional Lala, reconoció que tras el éxito de esta edición, queda muy alta la expectativa para la número 30 que se celebrará en 2018 y que promete muchas sorpresas e innovaciones.

A pesar de que no se contó con corredores extranjeros, como los Kenianos, no le quita mérito ni calidad a esta competencia, donde dijo, no se discriminó a nadie, simplemente las inscripciones se agotaron muy rápido.

"Estamos muy contentos con el resultado, nosotros no le quitamos la oportunidad de participar a nadie, ni de razas, ni de sexo o nacionalidad, simplemente las inscripciones se acabaron en 11 días. Nosotros particularmente estamos muy contentos que hayan ganado los laguneros", comentó.

"Esto nos deja la vara muy alta para la próxima edición, viene nuestra edición 30, seguramente debemos de superar lo hecho hasta este 2017".



Para el 2017 el Maratón Internacional Lala tendrá innovaciones y sorpresas para los participantes y debido al éxito de este 2017, la expectativa es alta.

Este año se modificó el área de recuperación y premiación, que en esta ocasión fue en el estacionamiento y parte del estadio Revolución, algo que gustó a corredores y organizadores.

"Estamos contentos porque estamos viendo la respuesta de los corredores, se les ve felices, este cambio en el área de recuperación y recepción, estamos viendo que está muy bien, genial".

Agradeció el apoyo de la gente de La Laguna, pues desde Lerdo, Gómez Palacio, así como en Torreón, salieron a apoyar a los corredores.

"Excepcional como siempre el apoyo de la gente, tuvimos gran cantidad de personas en la calle, muchas porras y grupos de animación, en general vemos a los corredores muy contentos que es lo más importante", puntualizó.









LMG