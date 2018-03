Triunfo con estrategia

Torreón, Coahuila

Daniel Ortiz atribuyó su triunfo en el Maratón Lala 2018 a la preparación estratégica que llevó a cabo a lo largo de un año, aunque su objetivo era romper el mejor tiempo lagunero que sigue en poder de José Antonio Olvera.

Luego de cruzar la meta en primer lugar por segundo año consecutivo, el corredor nacido en esta ciudad destacó la preparación que hizo junto con su novia Isabel, también bicampeona.

"Fue una preparación que iniciamos desde el año pasado, recuerdo que estábamos descansando mientras nos preparaban alimento, empezamos a ver redes sociales y con la euforia de la gente le dije a Isabel que la preparación para el siguiente maratón tenía que ser específica, hacer una planeación en cuanto a carreras estratégicas para mejorar nuestros ritmos de carrera, tanto en 10 kilómetros como en maratón".

"En los 10 no se logró, pero en medio maratón tuve buenos parciales, tuve 1:07:00 en Filadelfia al igual que en Houston, eso me daba la posibilidad de repetir con una marca más interesante, desafortunadamente el clima fue un factor que afectó un poco, yo vine a buscar la marca de Mejor Lagunero, pero la temperatura se elevó muy rápido, aún así pude llevarme la victoria", expuso.

De la carrera, dijo desconocer a fondo sobre la descalificación de Jorge Hernández de Nuevo León, quien iba en la punta en los primeros kilómetros.

"Sí me preparé para hacerlo, tenía parciales en medio maratón para hacerlo, desgraciadamente el clima tan caliente no favoreció".



"No supe el motivo de la descalificación en ese momento, sé que no correspondía el número", dijo.

Daniel comentó que desde el año pasado ha marcado su ritmo de salida, tratando de no salir de manera precipitada, "puedo perder 5 ó 6 segundos en el primer kilómetro, pero no en los últimos cinco", dijo.

Mencionó que el momento en que sintió que era suya esta carrera, fue a partir del kilómetro 30 al ir alternando la punta con Cristian Zamora y Efraín Orduña.

"Noté que se empezaban a rezagarse un poco, yo trato de ser fuerte sobre todo mentalmente en los últimos kilómetros y en ese momento me fui al frente en el kilómetro 31".

Cuestionado acerca de si se sintió agotado en algún momento, Ortiz Pérez respondió: "Por ahí del kilómetro 38 sentí un poco de agotamiento físico normal, pero ya estaba muy cerca del kilómetro 40 y al estar ahí sentí la motivación, no conozco un maratón donde la gente apoye tanto, el aplauso de la gente fue fundamental. Escuché mucho mi nombre en el recorrido, en los primeros kilómetros me gritaban mi campeón, mi nombre y eso me ayudó".

Con respecto a su triunfo anterior, mencionó que la diferencia es que este año le deja mal sabor de boca por el hecho de no haber roto el mejor tiempo para un lagunero.

Este triunfo lo dedica a su familia, a toda la gente que estuvo apoyando este año, a los patrocinadores y "naturalmente a mi novia Isabel, que también ganó. Hay boda el próximo 30 de junio", afirmó.

