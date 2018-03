Pide matrimonio al llegar a la meta

Torreón, Coahuila

Para muchos maratonistas llegar a la meta en cada competencia es el principal objetivo, pero para José Roberto Reynoso, esta Edición XXX del Maratón Lala fue más especial, ya que en la meta le pidió matrimonio al amor de su vida.

Esta edición para José Roberto iba a ser muy diferente, ya todo lo tenía planeado para que en la meta encontrarse con Saraí y sin que ella lo sospechara hacerle de manera oficial la petición de matrimonio.

Administrándose cada kilómetro, sin tratar de forzarse para llegar pleno y completo a la meta, Roberto apenas cumplía su primer objetivo tras casi 5 horas de trayecto.

Mientras que Saraí entre amigos y familiares se encontraban en los alrededores del Bosque Venustiano Carranza, esperando la llegada de Roberto.

Después de recibir su medalla al cruzar la meta, Roberto se topó con Saraí, quien con un gran abrazo lo recibía, pero antes el enamorado saco de entre sus ropas una pequeña cajita gris, poniéndose de rodillas frente a su amada para pedirle matromonio.

Esto hizo que una gran cantidad de personas que se dieron cuenta del gran detalle los ovacionara, mientras que con una gran cara de felicidad Saraí aceptaba la petición de Roberto fundiéndose en un abrazo.

De inmediato amigos y hasta desconocidos se acercaron a la pareja de novios para felicitarlos, se reflejaba en el rostro de los dos jóvenes la felicidad y la dicha de esta fecha que será inolvidable para el resto de su vida.

"Ya tenemos casi 4 años y medio de novios, ella no se esperaba esto y sé que le gustó y lo bueno fue que me dijo que sí, estoy muy feliz" comentó Roberto, mientras que Saraí no dejaba de ver su anillo de compromiso.

