Reconoce La Salle a ganadores del Maratón Lala

Torreón, Coahuila

En el marco de la adhesión de la preparatoria a la Universidad La Salle Laguna, la institución educativa entregó un reconocimiento a los ganadores absolutos de la pasada edición del Maratón Lala, Daniel Ortiz e Isabel Vélez.

A las 8:00 horas en las instalaciones de la preparatoria ubicada en el bulevar Río Nazas, se reunieron el director del plantel, Luis Ernesto Ochoa Briones, el director de la Universidad La Salle Laguna, Luis Arturo Dávila de León, así como el coordinador deportivo de la ULSA, Fausto García Rodríguez.

El rector entregó los reconocimientos a Daniel Ortiz, quien entrena al equipo de atletismo de la ULSA desde hace 2 años, mientras que Isabel Vélez fue distinguida como ex alumna de la preparatoria lasallista.

"No esperaba que fueran así las cosas, en todos los lugares donde camino o voy a entrenar, la gente me ubica y eso es agradable, ha sido un cambio importante en mi vida".





Ambos expresaron su agradecimiento por tal distinción que se realiza a pocos días de haber conseguido ese importante triunfo en el maratón lagunero, un hecho histórico realizado por la pareja, cuyo ejemplo está trascendiendo en todos los rincones de La Laguna para motivar a más jóvenes a perseverar.

Daniel Ortiz comentó: Estoy muy contento por este reconocimiento de la gente, agradecido por esas muestras de cariño, es algo que nunca había pasado, que dos laguneros ganaran, qué bueno que nos reconocen, porque nos motivan".

Isabel Vélez por su parte expresó: No lo esperaba, no imaginé que se acordaran que aquí estudié, me da gusto que nos reconozcan a mí y a Daniel, mi vida ha cambiado, en la calle me reconocen y las personas están contentas por lo que hicimos y más porque podemos ser inspiración y ejemplo para nuevas generaciones".

Crece La Salle Laguna

Luis Arturo Dávila de León, rector de la Universidad, destacó la labor de ambos atletas y su relación con esta institución.

Señaló que ambos corredores son un ejemplo para los estudiantes, quienes tienen en la ULSA todo el respaldo para la práctica del deporte.

"Es parte de los proyectos de la comunidad educativa lasallista en La Laguna que planteamos desde diciembre pasado, la fusión de la Preparatoria y la Universidad, lo que nos permite tener una sede en Torreón físicamente, hasta ahora sólo habíamos estado en Gómez Palacio, el nuevo campus estará ahí también, ahora podemos decir que contamos con un campus Torreón".

