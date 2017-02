Keniano gana el Maratón de Tokio

TOKIO, Japón

El keniano Wilson Kipsang venció en el Maratón de Tokio, aunque con una marca que quedó lejos del récord del mundo en una cita en la que dos de sus compatriotas, Gideon Kipketer y Dickson Chumba, completaron el podio.

Kipsang, ex récord del mundo y medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012, paró el cronómetro en dos horas, tres minutos y 58 segundos.

Aunque es el mejor tiempo logrado en una prueba disputada en Japón y pese a que el cambio en el recorrido anticipaba una posible nueva marca histórica, está prácticamente un minuto por debajo del récord del mundo logrado por el también keniano Dennis Kipruto Kimetto, que completó en 2014 el maratón de Berlín en 2:02:57.

En todo caso es el mejor tiempo en suelo japonés desde que el etíope Tsegaye Kebede ganó el Maratón de Fukuoka en 2009 con un tiempo de 2:05:18 en 2009.

Los también kenianos Gideon Kipketer y Dickson Chumba terminaron hoy segundo y tercero parando el cronómetro en 2:05:51 y 2:06:25, respectivamente.

"He buscado el récord del mundo pero creo que ha hecho un poco de viento y que por eso no he logrado esa marca", dijo Kipsang al terminar la prueba en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Kyodo.

Con el cambio de trazado en la prueba de hoy, que situó la meta en frente de la estación central de tren de Tokio, el recorrido se antojaba como uno de los más planos del mundo e hizo pensar en la posibilidad de que se lograra un nuevo récord del mundo.

Kipsang lo batió en Berlín en 2013 con una marca de 2:03:23 antes de que se lo arrebatara Kipruto Kimetto al año siguiente.