El Maratón CdMx camina al oro en 2018

Ciudad de México

Diego Escudero, coordinador técnico del Maratón de la Ciudad de México, espera que la edición 2017 confirme el crecimiento de la competencia y se alcance la certificación plata de la IAAF, paso vital rumbo a la élite de los maratones como lo son Chicago, Londres o Nueva York.

"Siempre hay detalles, siempre hay que estar revisando todos los detalles, no podemos fallar en nada; siempre viene un visor de la IAAF (Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo) a certificar que se cumplan con todos los requerimientos y, hasta ahora, el camino a la certificación de oro va muy bien; estamos en próximas fechas, yo calculo de que salga en mes o mes y medio el resultado de si obtuvimos la plata, y preparándonos para tener todo listo para el oro, vamos en buen camino", dijo Escudero en charla con La Afición.



Desde 2013, el Maratón de la Ciudad de México reestructuró su concepto para colocarse como una de las competencias más importantes del mundo; es decir, la carrera pasó de 20 mil corredores (2013) a 35 mil en 2016. En 2017, se espera la participación de casi 40 mil personas, primer paso para alcanzar los poco más de 45 mil en 2018, cifra que metería a nuestro país al escalón de los maratones 'majors'; además, la presencia de atletas top en estas dos próximas ediciones será fundamental para alcanzar la certificación áurea en el plazo establecido.



"Lo más importante es confirmar la participación de los corredores elite, tanto en la parte varonil y femenil, y los trámites con la Secretaría de Relaciones Exteriores, esa es la parte, por decir, tediosa, o lo que nos lleva más tiempo", abundó Escudero.



De 2013 a 2018, los participantes tendrán la oportunidad de completar la palabra 'MÉXICO' con cada una de las medallas en el Maratón CdMx; además, el máximo organismo del atletismo, en meses pasados, entregó a la competencia la 'Etiqueta de Bronce' y cuenta ya con la certificación del American Council Golden Level (ambiental).



"Siempre estamos monitoreando la temperatura y las emisiones para que la carrera esté en óptimas condiciones, también contamos con una certificación como un evento verde, con el Council for Responsible Sport, que nos recertifican cada dos años, éste año nos toca recertificar, y viene gente de Estados Unidos para revisar que cumplamos con los requisitos sobre el reciclaje, la huella de emisión de carbono; los materiales con los que se hace la medalla, la playera".



Además de la presencia de corredores de talla mundial, otros puntos para encaminar la certificación oro de la IAAF serán el nivel óptimo de atención a los corredores y la cobertura de medios masiva (prensa escrita, medios digitales y transmisión en vivo del evento); "en el tema de organización y servicios, estamos totalmente cubiertos, pero el tema de los atletas siempre es el estira y afloja", continuó el coordinador técnico del Maratón, que espera que la política migratoria del presidente estadunidense Donald Trump no influya en la búsqueda de la certificación.

"Esperemos que no empeore la relación porque muchos atletas etíopes y kenianios entrenan en Estados Unidos; entonces, el tema de migración y de pasaportes y de vuelos siempre es complicado; esperemos que Trump y estas decisiones no influyan para el deporte, no nada más a la etiqueta de México, si no a los otras carreras mundiales, campeonatos, Juegos Panamericanos, Olímpicos", dijo.



Finalmente, Escudero espera que para el medio maratón se concrete un atractivo tú a tú entre México y Estados Unidos, con miras a la certificación bronce de la competencia, otro de los puntos para encumbrar al XXXV Maratón de la Ciudad de México (27 de agosto) como uno de los de mayor crecimiento en los últimos años.



"En el medio maratón tenemos proyectado y queremos sacar la certificación de bronce, y quiero ver si traemos a un corredor méxicoamericano, que corrió en Chicago, se llama Diego Estrada; ya lo contactamos y sería interesante hacer un duelo México – Estados Unidos con Diego y con (Juan Luis) Barrios, quien es el mejor que tenemos en el medio maratón".