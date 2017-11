El clima boicotea la segunda ronda del OHL Classic

Ciudad de México

En una jornada marcada por los mexicanos, que por primera vez en la historia de su participación en torneos de la PGA, cuatro representantes tricolores superaron el corte, la lluvia hizo de las suyas.

Por segundo año, el clima fue el principal enemigo del OHL Classic en la Riviera Maya. En esta ocasión, a diferencia del 2015, fue la segunda ronda la que se tuvo que ser suspendida debido a una fuerte lluvia acompañada por relámpagos que se extendió hasta el sábado por la mañana atrasando la actividad en El Camaleón en donde Rickie Fowler, Patton Kizzier y Patrick Rodgers conservaron la cima de la clasificación provisional.

"Hay que regresar a jugar mañana (hoy) 36 hoyos. En college jugamos así, entonces no es nuevo para nosotros, hay que adaptarse. No cambia la estrategia, es un poco de menos presión porque no sabes exactamente en qué lugar vienes entonces uno viene haciendo birdies y todo fluye... El cambio ha sido diferente por lo mojado, pero eso ayuda un poco, aunque los greenes son un poco más lentos", declaró Roberto Díaz, quien tras completar su segunda salida (en par de campo) sólo pudo jugar dos hoyos de la tercera ronda antes de que las acciones fueran suspendidas por falta de visibilidad.

El veracruzano detalló que es complicado estar a la espera de que mejoren las condiciones pero que hasta cierta forma los favorece pues lograron tener un poco más de descanso de cara al desgaste que pueda venir en lo que resta de la competencia que reparte una bolsa de 7.1 millones de dólares, 1.2 para el ganador.

Como el mexicano en mejor posición está el capitalino Óscar Fraustro, quien no vio acción todo el sábado pues su hora de salida estaba estipulada para después de que terminara el resto del field su participación, y cuando llegó su turno de salir a la grama la visibilidad ya era nula, por lo que tuvieron que mover su salida para hoy por la mañana.

En el caso de Carlos Ortiz y Abraham Ancer ambos registraron una mejor posición tras completar su recorrido escalando seis posiciones cada uno, para situarse en los lugares 26 y 46, respectivamente. Ancer reportó tras culminar su ronda que lo aquejaba un dolor en la espalda y esperaba poder sentirse mejor para las dos jornadas que tiene que resolver.

El hecho de tener que aguardar al menos 6 horas, a la espera de que la PGA analizara las condiciones del campo y la previsión meteorológica para ver si era viable reanudar también afectó al número 7 del mundo, Rickie Fowler.

"La clave está en no desesperarse. Yo aproveché el tiempo para descansar y distraerme. Pero el aguardar casi 26 horas para jugar 18 hoyos no ha sido lo más que he esperado... no recuerdo bien donde, pero hace como 5 años teníamos que empezar el viernes y la ronda inicial fue hasta el lunes. Es normal", dijo Rickie Fowler, quien completó los tres hoyos que lo separaban de su tercera salida para quedar con una tarjeta provisional de 10 bajo par de campo, con 132 golpes en lo que es su debut en el torneo mexicano.

Fowler tiene una motivación extra para terminar en una posición dentro del Top10 de Mayakoba, ya que le significará ganancias sobre los 30 millones de dólares en su carrera.

Grillo al asecho

El argentino Emiliano Grillo se mantuvo dentro del Top 20 junto a Oscar Fraustro y Roberto Díaz tras la segunda ronda en Mayakoba.

Tras 36 hoyos, el sudamericano que compartió threesome con el líder Rickie Fowler, perdió cinco posiciones en la tabla luego de una ronda conservadora pero sin errores. Grillo – 81 en la FedexCup - logró embocar birdies en las banderas 5, 10, 13 y 17 para firmar una tarjeta de salida en par de campo. Su tercera ronda se vio interrumpida por la falta de luz tras tres hoyos disputados por lo que este domingo tendrá que salir a completar la tercera vuelta.

Fabián Gómez, también argentino, marcha en la posición 26 luego de haber perdido terreno gracias a una segunda ronda marcada por un doble bogey y un bogey; mientras que en la tercera sólo jugó tres banderas en los que volvió a comer otro bogey.

Score de la jornada

1. P. Kizzire (EU) 62 70 -10 132

+ P. Rodgers (EU) 67 65 -10 132

+ R. Fowler (EU) 65 67 -10 132

4. B. Gay (EU) 68 65 -9 133

+ B. Harkins (EU) 65 68 -9 133

+ J. Oda (EU) 68 65 -9 133

11. O. Fraustro (MEX) 69 66 -7 135

15. R. Díaz (MEX) 71 65 -6 136

26. C. Ortiz (MEX) 67 71 -5 138

46. A. Ancer (MEX) 71 69 -3 140