Madaí Pérez sin fijarse en potencial de africanas para 21K GDL

Guadalajara

La deportista mexicana Madaí Pérez descartó cierta presión o sentirse menos ante el ya conocido potencial que tienen las africanas con miras al Medio Maratón de Guadalajara 2018.

La atleta tricolor no se fija en el resto de las competidoras y junto a sus compatriotas del equipo Mercurio, Vianey de la Rosa y Mitzari Lozano, espera hacer una buena carrera este domingo y ganar la medalla de oro.

“Venimos tres del equipo Mercurio, Vianey de la Rosa y Mitzari Lozano y yo, mi visión no es que si son africanas o europeas, cada quien viene con su estrategia, cada quien con sus metas”, indicó.

Afirmó: “Nosotros el objetivo es crecer como deportistas, no me interesa la nacionalidad porque tenemos las mismas capacidades para lograr las cosas, el día que piense que no se puede no lo hago, la idea es hacerlo lo mejor posible”.

La mexicana tendrá mañana una dura competencia al lado de las kenianas Diana Chemtai y Flomena Chepchirchir, las etíopes Meskerem Seifu, Gebiyanesh Ayele y Buzunesh Getachew, más la peruana Inés Melchor, todas ellas con marca oro por parte de la IAAF.

En entrevista con Notimex, la maratonista mexicana se congratuló por el hecho de que fue elegida como embajadora de esta carrera también denominada 21K Electrolit GDL, que cumple su edición XXXII.

“Desde que me invitaron a ser embajadora del Medio Maratón de Guadalajara me hizo feliz, Guadalajara es un símbolo para México, el 21K es un símbolo para Guadalajara y más buscando la etiqueta oro que para nosotros como deportistas significa el más alto nivel y creo se va a lograr”.

Agregó: “Es un honor ser embajadora, es un honor, un reconocimiento que siento hacia mí, mi vida está llena de metas, de objetivos y conseguir ese oro para mañana seria lo máximo, que mi nombre quede marcado”.

Pérez, olímpica en Beijing 2008 y Londres 2012, va paso a paso y por ello no quiere pensar en Tokio 2020, consciente de que primero debe prepararse al máximo y por ahora mira a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

“Es mi primer micro-ciclo, el Medio Maratón de Guadalajara fue planeado desde el año pasado, después tendremos otro micro-ciclo que continuará en Nueva York para cerrar en el Maratón de Boston”.

Explicó: “Para mi estar en estos eventos es una fiesta, un orgullo, lo tengo claro que en 2018 es representar a mi país en Juegos Centroamericanos, pero será planificado después de Boston”.

Aunque no cierra las puertas para buscar un sitio en otra cita de Juegos Olímpicos insistió que es de las personas que planifica de manera anual, “no puedo predecir el futuro no me gusta adelantarme, lo único que sé es que lo haré lo mejor posible avanzando día con día”.

MC