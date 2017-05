Cinco años después, mexicana recibirá medalla olímpica

Ciudad de México

México sumará otra medalla a la actuación que tuvo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, luego de que la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas finalmente hizo el reacomodo en los resultados tras los casos de dopaje, donde Luz Acosta se subió al podio.

Acosta se quedó con el sexto sitio en la categoría de menos de 63 kilos, y la medalla olímpica llegará a sus manos después de que en julio del 2016 se diera a conocer el dopaje de cuatro halteristas: la kazaja Maiya Maneza (oro), la rusa Svetlana Tsarukaeva (plata) y la turca Sybel Simsek (cuarta).

En ese momento llegó la esperanza para la sonorense de ser parte del grupo de deportistas mexicanos que pueden presumir una presea. Ya en enero del 2017, el Comité Olímpico Internacional dio a conocer el dopaje y la descalificación de las atletas; sin embargo, las deportistas apelaron en el Tribunal de Arbitraje Deportivo y, por ello, aún la Federación Internacional no podía reasignar los lugares en esos Olímpicos.

Así se oficializa el tercer lugar para la mexicana y, con ello, será la octava presea para México en esos Juegos de 2012. Nuestro país, entonces, logró un oro, tres platas y cuatro bronces, lo cual significa la mejor actuación olímpica de México fuera del país.

"Aún no puedo cantar victoria ya que no he recibido la notificación oficial del Comité Olímpico Mexicano, pero cuando eso suceda claro que me sentiré feliz ya que, para empezar, fue un proceso muy desgastante y conflictivo para poder clasificar a Londres. Ahora que tenga ya la medalla también pediré los beneficios de ser medallista olímpica, como la beca vitalicia", declaró Acosta.

El presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, quien se encuentra en Japón para realizar diferentes convenios de trabajo con los organizadores de los Juegos de Tokio 2020, mencionó que están en espera de esa notificación oficial.

"En cuanto la recibamos se le hará a Luz Acosta una ceremonia de investidura en el Comité Olímpico Mexicano", dijo Padilla.