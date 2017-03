Llega Grand Prix de Lutador MMA

Ciudad de México

Este sábado 18 de marzo, la promoción de artes marciales mixtas Lutador MMA hace su debut en el 360 Venue de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México y pretenden convertirse en un semillero para las otras empresas que ya tienen un trayecto recorrido.

Rodrigo ‘Kazula’ Vargas, peleador que tiene contrato con Combate Américas fungió como asesor para la realización de esta función y seleccionar talento, “Tenemos un cuadrangular en las 145 libras para sacar a los finalistas y ya en el siguiente evento vamos a tener la pelea por el cinturón”, expresó.

Vargas, quien también es entrenador y espera la oportunidad de una revancha con Marco Elpidio en la jaula de Combate explica las razones de generar una ventana para atletas con menos exposición en los eventos locales, “Tengo mucha experiencia, cuando yo empecé no había amateur, empecé con peleas de vale todo y otras disciplinas antes de llegar al MMA, con lo que yo he vivido y lo que dueño de la liga quiere es ser un semillero, estamos buscando cien por ciento peleadores, con ética, que den su peso, que no quieran correr o amarrar la pelea”, agregó.

Adicionalmente a las peleas, el recinto está adaptado como centro de espectáculos, así que contarán con DJ’s para alargar al velada de los asistentes, en busca de llegar a un público más diverso.

“Queremos que se acerque mucha gente que no está metida en e medio y le queremos dar la oportunidad a gente que se rifa, pero que no están con las empresas de siempre”, finalizó Vargas.

Lutador MMA

18 de marzo

360 Venue

Naucalpan, Estado de México.

- Alejando Marroquín vs Michael "La Cobra" Morales (Grand

Prix/Peso pluma).

- Isaac David Peña vs Iván Pineda (145 lb/Grand Prix).

- Nayib "Cachorro" López vs Omar "El Raptor" Guti (Peso Welter)

- Aldo "Psyborg" Corona vs Mauricio "El Demoledor" Vázquez

(Peso ligero)

- Erik "Batman" Delgadillo vs Alberto "El Terremoto" Sánchez (Peso Ligero )

- Jesús "Tukano" Quevedo vs Andrés Portacarrero (Peso gallo)