Otro problema para Luis Rivera

Luis Rivera de nuevo vive la presión de conseguir una marca que lo lleve a un evento internacional, en este caso al Campeonato Mundial de atletismo de Londres, que se va a realizar del 5 al 13 de agosto, pero debe dar un salto de 8.15 metros. El principal problema es que ya solo le quedan dos eventos nacionales para conseguirlo, este fin de semana en el Comité Olímpico Mexicano y la siguiente semana en el Nacional, que tendrá lugar en Monterrey, Nuevo León.

Rivera ha competido solo en tres eventos este año en los cuales buscaba el registro que lo llevara a la justa mundialista, pero se ha quedado por debajo de los ocho metros. El saltador nacional señaló que las lesiones no lo han dejado desenvolverse de la mejor forma en las competencias, y la peor decepción que ha tenido en su carrera deportiva fue no clasificarse a los Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Desde el Campeonato Iberoamericano que se celebró en Brasil 2014, donde ganó la medalla de oro, pero sufrió una lesión en la rodilla derecha, el sonorense no ha vuelto a tener momentos de alegría como los que tuvo en la Universiada Mundial de Kazán 2013, donde subió a lo más alto del podio, o el Mundial de ese mismo año en Moscú, donde se quedó con el bronce.

Rivera vive con frustración por estar lejos de aquellos recuerdos donde la posibilidad de medalla era latente en cada competencia; sin embargo, el saltador de 29 años, mantiene la calma y confía en tener un buen ciclo olímpico de cara a Tokio 2020. ¿Cómo estás, a poco tiempo de que termine el tiempo para dar la marca? Me siento bien, ahorita he tenido unpequeño malestar en la pierna, muy leve, pero prefiero no arriesgar por todo lo que ha pasado. Entonces saltaré en el Comité Olímpico Mexicano; en el entrenamiento las marcas están bien, el problema es que casi no he competido, pero confío que ahí o en el Nacional de primera fuerza pueda meter una buena marca para ir al Mundial. ¿Cuántas veces en el año has intentado dar ese registro? En este 2017 solo he competido tres veces, en Querétaro salté 7.90 metros y ha sido la mejor marca hasta ahora, en Mount Sac registré 7.30 y en la Ciudad de México 7.56.

Quiero sentirme bien y ya no tener lesiones, entonces si puedo dar la marca antes del Nacional de primera fuerza, sería excelente, y si la doy después de ese certamen, ya hablaría con la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo para saber qué podemos hacer. ¿A qué se debe que no hayas logrado recuperar tu nivel competitivo en los últimos años? El año pasado salté varias veces arriba del ocho, pero no llegué a los 8.15 metros que pedían, pero sí necesito una limpia, ya que han sido muchas lesiones y no sé por qué me he lastimado tanto, probablemente es por la edad; en los entrenamientos estoy bien, en velocidad también y en carrera de 10 y 11 pasos lo hago sin problemas, entonces creo que solo es cuestión que todo salga igual a la hora de la competencia.

¿Qué pasará con Luis Rivera en caso de no dar la marca para el Mundial de Londres de este año? Si no sale la marca, tengo pensado ir a Europa para no terminar la temporada tan temprano en el año, y entonces me enfocaría a lo que vendría en 2018, ya que quiero seguir activo la próxima temporada. Te baja el ánimo no cumplir los objetivos planteados, porque es para lo que entrena uno, y el problema que he tenido son más que nada las lesiones, pero lo peor ya pasó, que fue no haber podido clasificar a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, después de eso, la verdad sí hubo mucha frustración, pero son gajes del oficio.