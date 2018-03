Luchadores buscan participara en Master Chef

Ciudad de México

Luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre buscarán un lugar en el programa de televisión de Master Chef, donde realizaron las pruebas para asegurar su participación.

El primero en hacer sus pruebas fue Dragón Rojo quien preparó una discada lagunera, después de eso dio clases de autodefensa a los chefs.

Luego fue el turno de la rudísima Seductora quien cocinó un arroz tipo Japón con pollo, acompañado de aguacate y aseguró: "Participar en la selección de Masterchef me encantó, no soy gran cocinero y el haber preparado alimentos ahí hacer un platillo en 30 minutos y generalmente no lo hago, recibí buenos comentarios. Me encantaría quedarme para aprender y para conocer otro tipo de cosas".

Por otra parte, Arkangel preparó dos mouses de ostión y de atún con chipotle las cuales recibieron buenos comentarios; cabe destacar que aún no se dieron los resultados de los gladiadores por que deberán esperar a que la producción les llame.