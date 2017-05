Lucha Libre mexicana, a brillar en Londres

Ciudad de México

Atlantis, Místico, Rey Bucanero y Último Guerrero representarán al Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) en la gira "War of the Worlds 2017", que se realizará del 18 al 20 de agosto en Inglaterra.

La empresa luchística confirmó este día la participación de los cuatro gladiadores en la gira donde estarán luchadores de la empresa estadounidense Ring Of Honor (ROH), la japonesa New Japan Pro Wrestling (NJPW) y la inglesa Revolution Pro Wrestling (RPW).

"La verdad es que estoy muy emocionado, no me esperaba esta noticia, ya que desde hace mucho tiempo no se me presentaba la oportunidad de participar en un evento grande fuera del país", dijo Rey Bucanero.

El "Corsario del Amor", quien ya estuvo en Londres, aunque en una exhibición de lucha, espera unir esfuerzos con el "último de su estirpe" y poner en alto el nombre de la lucha libre mexicana.

"Es un luchador con quien me conozco a la perfección, trabajamos a ojos cerrados y me gustaría enfrentar en pareja a cualquier dupla de extranjeros, ya sea de ROH, de NJPW o de Revolution, tengo mucha experiencia a nivel internacional y podemos sacar un muy buen resultado", dijo.

En espera de conocer al resto de participantes de las otras empresas, solo se conoce que las funciones se llevarán a cabo el 18 de agosto en el York Hall de Londres; el 19 en el Liverpool Olympia de Londres; y el 20 concluirán la gira en el Edingburgh Corn Exchange de Edimburgo, Escocia.