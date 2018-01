‘Lucha por ellos’, cartelera en pro de damnificados por sismo

Ciudad de México

Hace cuatro meses, un sismo de 7.1 grados azotó el centro del país, dejando miles de damnificados y cientos de muertos. La ayuda llegó de todas partes del mundo, sin embargo, la más importante fue ofrecida por los mismos mexicanos. Tal es el caso del luchador profesional Alberto del Río, quien organizó una fundación en pro de los afectados por el terremoto.

‘Lucha por ellos’ es el nombre del evento luchístico impulsado por ‘El Patrón’, quien en conferencia de prensa previo a la cartelera -la cual contó con la presencia de Rodolfo González, delegado de la Cuauhtémoc, Héctor García, subdirector del deporte en la delegación Cuauhtémoc, y los atletas Lady Sensación y Mini Rey Misterio- expresó: "después de días y meses de trabajo por fin Lucha Por Ellos va a pasar".

No obstante, poder gestar esta iniciativa no fue fácil: "lo intenté en una primera instancia y me dijeron que no. Creo que fue la primera vez que me fui derrotado por mi México hermoso, me dolió en el corazón" señaló el hijo de Dos Caras.

La sede de la función será el Deportivo Morelos ubicado en Tepito, Ciudad de México, (este sábado 20 de enero a las 20:00 horas) debido a que "en otros lugares nos cerraron las puertas, pero aquí nos las abrieron". Asimismo, Del Río agregó "sabía que todos iban a levantar la mano, y nos iban a terminar ayudando".

Antes de comparecer ante los medios, el ganador de dos títulos de la WWE se dio tiempo para convivir con niños de una escuela aledaña a complejo donde se llevará a cabo el acto benéfico, además de caminar por las calles del llamado ‘Barrio Bravo’.

Dr. Wagner, Cibernético, Carístico, Tinieblas Jr. y Octagón, serán algunas de las estrellas presentes en ‘Lucha por ellos’ (mismo que tendrá un dispositivo de seguridad conformado aproximadamente por mil policías). “Soy bravo como Tepito; pero no lo soy por ser peligroso, ¡soy bravo porque defiendo de donde vengo, donde nací y a donde voy!" finalizó ‘El Patrón’.