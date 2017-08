Ultramaratonista rarámuri correrá en Argentina y Japón

Ciudad de México

Japón y Argentina son las próximas citas de la ultramaratonista tarahumara Lorena Ramírez, quien el 30 de septiembre se presentará en Mineral de Pozos, Guanajuato, informó hoy su representante.

"Después de una semana del triunfo empezamos a recibir llamadas de muchos medios locales y también de España y Japón, y los japoneses le dieron mucha fuerza e impacto a Lorena, al grado que ya fueron a su comunidad, le hicieron entrevistas", dijo emocionado.

A raíz de esa presencia "logramos que se la lleven a Japón, acompañada de su hermano Mario y su padre Santiago, para competir en octubre en un maratón de montaña. Es algo que a la fecha sigue causando furor. Le digo, tal vez no está bien usada la palabra, que está de moda".

Después del triunfo en el Ultra Trail Cerro Rojo de Tlatlauquitepec, Puebla, participó en el Tenerife Bluetrail, donde abandonó en el kilómetro 56 de 97 en que constó el recorrido.

Orlando Jiménez planea todo detalle para que no haya un exceso de explotación de sus cualidades. "Tenemos un proyecto para el próximo año de competir en Argentina".

La competencia se llama El Cruce sobre una distancia de 100 kilómetros, divididos en tres días de carrera por paisajes maravillosos y significa unir Argentina y Chile en un recorrido por los Andes.

"La organización de El Cruce nos buscó y estamos viendo la posibilidad de concretar su asistencia. También estoy viendo el proyecto de llevarla a Perú y en México también traemos un par de carreras para ella y su hermano", explicó.

Indicó que la "intención es no sobrecargarla de carreras, sino tratar de llevarla y meterla en carreras donde hay nivel, pueda competir y ganar un premio en efectivo, porque al final es por lo que ella y su hermano corre".

Mencionó que "corre por la pasión, por lo que es un rarámuri que nació para correr, pero también para obtener un recurso económico".

Enfatizó que "a Lorena hay que cuidarla demasiado, porque vale mucho la pena. Ya se acercaron algunos patrocinadores que quieren darle calzado o vestimenta, pero al final no es lo que necesita. Lorena no corre con tenis, lo hace con huarache y su vestimenta tradicional".

Orlando analiza qué puede ser lo mejor para que ella tenga la mayor ayuda, como algún programa de nutrición. "Todavía no sé, pero debe ser algo con lo que se le pueda ayudar más. Al final, no es cambiar lo tradicional de un rarámuri, porque su dieta es con base en agua, pinole, el maíz, la tortilla, en ocasiones hay papa, arroz y ella come mucho picante, y con eso ella logra cosas increíbles".

Lorena va participar en el TEDx Cuauhtémoc, el 9 de septiembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, donde va contar su vida en la Sierra Tarahumara, como corre por las laderas y su victoria en el Cerro Rojo de Puebla.

Su próxima competencia será el 30 de septiembre en el Ultramaratón del Mineral de Pozos, Guanajuato, donde obviamente ella va a ser la estrella.