Democracia en votos y el 83 aniversario

No hay la menor duda que cada una de las entidades donde se practica la charrería, tanto en territorio nacional como en las 13 de Estados Unidos, está tomando su criterio sobre la elección del Presidente de Unión de Asociaciones Charras (PUA), ya que ahora los votos son los que han decidido, y no se ha impuesto a ninguno.

Un claro ejemplo de respeto a la decisión mayoritaria está en nuestra capital, donde Fernando Pascual Islas obtuvo el triunfo por una mínima diferencia, constándole a esta comunidad que él trabajó abiertamente a favor del ex tesorero y ex candidato de la Federación Mexicana de Charrería (Fmch), Édgar del Bosque; y lo mismo ocurrió en Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, etc.

Situación que no vivimos durante los últimos cuatro años, ya que estos elementos tan importantes para el Consejo Directivo de la Fmch, fueron impuestos contra viento y marea.

Pero mejor vámonos con lo deportivo, ya que el jueves 16 dieron inicio las acciones del 83 Torneo de Aniversario de la Fmch, mismo que concluirá mañana en las instalaciones del lienzo El Monumental, de la capital de Zacatecas, al que asisten 36 escuadrones charros y 13 escaramuzas, que buscan un lugar en el próximo Congreso y Campeonato Nacional Charro 2017, ya que la Fmch destinó cuatro lugares para los equipos, y tres para las damas de a caballo, además que los primeros lugares serán acreedores a una bolsa en efectivo por parte del Comité Organizador.

El acto inaugural contó con la presencia del presidente nacional de la Fmch, Leonardo Dávila Salinas, acompañado de gran parte de su Consejo Directivo, así como también de personajes del gobierno estatal, municipal y elementos del Estado Mayor Presidencial de la 11 Zona Militar.

Durante la inauguración se respiró un ambiente de fi esta por la excelente afi ción con la que cuenta Zacatecas, además que estuvo amenizada por la banda sinfónica del estado que entonó el tradicional himno charro, La Marcha de Zacatecas, y un buen repertorio de nuestra música mexicana, así como la Banda de Guerra del 52 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, que dio vida a los honores a nuestro lábaro patrio, que siempre estuvo en manos de la escolta nacional de la charrería federada.

Hasta el momento, los Charros de Cuauhtémoc, de Nuevo León, encabezan la lista clasifi catoria con 365 puntos, seguidos del Cócono, de Morelos, con 325; Rancho El Quevedeño, de Nayarit, con 299, y Dorados de California, Estados Unidos, con 294 tantos.

En cuanto a las escaramuzas, Hacienda de Guadalupe, de Nuevo León, lleva la delantera con 320 unidades, seguida de Real de San Marcos, de Aguascalientes, con 294, y Charra de Morante, de Zacatecas, con 291, seguramente surgirán cambios en estas posiciones, así que la próxima semana les daremos a conocer los ganadores del torneo.

Hoy sábado, a las 12:00 horas entran a competir Regionales de San Julián GSP, de Jalisco; Tres Regalos, de Quintana Roo, y Sierra de Arteaga, de Coahuila; y Escaramuza Rancho Nuevo de Polotitlán, del Estado de México.

A las 16:00 horas Hacienda de Guadalupe B; de Nuevo León, Valle de Saltillo; de Coahuila, y Charros de Huichapan, de Hidalgo; Escaramuza Internacional de Saltillo, de Coahuila.

A las 20:00: Tres Potrillos, de Jalisco; Tres Regalos B, de Quintana Roo, y Rancho Santa Martha, de Zacatecas; Escaramuza Flor de Peña, de Aguascalientes.

Para mañana a las 12:00 horas, Hacienda Vieja A, de Jalisco; Rancho La Biznaga, del Estado de México y Hacienda de Guadalupe A, de Nuevo León; Escaramuza Villa Oro, de Querétaro.

A las 16:00 horas: Hacienda La Purísima, de Coahuila; Tres Ases Villa Oro, de Querétaro, y Hacienda Triana, de Zacatecas; Escaramuza Alteñitas de Guadalajara, de Jalisco.

A las 20:00: Regionales de Texcoco B, del Estado de México; Charros de Morelia Oro, de Michoacán y El Roble, de Nuevo León; Escaramuza San Marqueña, de Aguascalientes.