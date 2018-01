Lenia Ruvalcaba se concentra para Mundial de Judo

Ciudad de México

La medallista de oro en el judo de Juegos Paralímpicos Río 2016, Lenia Ruvalcaba regresó a concentración en las instalaciones de Conade luego de un año de ausencia, con el objetivo de coronarse en el Campeonato Mundial de Judo IBSA 2018, que se realizará en Lisboa, Portugal del 16 al 18 de noviembre, en el arranque del ciclo a Tokio 2020.

"Uno de mis objetivos personales es ser campeona mundial, porque soy campeona paralímpica, pero no mundial, esa es mi motivación, eso es lo que me tiene de vuelta, saber que me falta esa medalla de oro", destacó la campeona parapanamericana de Toronto 2015.

La ganadora del Premio Nacional de Deportes 2016 resaltó que un aliciente extra es la posibilidad de ganar dos medallas en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, una por categoría y otra en equipos mixto.

"El año pasado la Federación Internacional de Judo hizo el anuncio de que habrá competencias por equipos, esto nos pone muy contentos, queremos lograr una nueva meta y dar dos medallas al país en Tokio 2020", compartió.

La judoca jalisciense señaló que contempla iniciar su año competitivo en el Campeonato Panamericano que se realizará en Calgary, Canadá, en mayo,

"También tendremos una Copa del Mundo a finales de octubre, en Abu Dabi y el 16 de noviembre el Campeonato Mundial, en Lisboa, Portugal, que probablemente será el primer clasificatorio para Tokio 2020", detalló.

Por último, la máxima exponente femenil del judo paralímpico en México compartió que iniciará con sus entrenamientos poco a poco.

"Empezaré progresivamente porque el año pasado tuve una cirugía de corrección del ojo izquierdo, tengo estrabismo, estoy muy agradecida con la Conade porque me apoyó para esta operación, fue delicada y tardaron en darme el alta médica, me dejó fuera todo el año, pero en diciembre me dieron de alta y ya estoy de regreso, ya no hay riesgos ni peligro", sentenció.