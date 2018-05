Katia Alvarado, 3 veces campeona en la Universiada de Taekwondo

Torreón, Coahuila

El Taekwondo para Katia Alvarado Guerrero representa algo más que un deporte o un arte marcial.

Significa una importante fuente de valores y sobre todo de disciplina que aprendió a aplicar en la vida, dentro y fuera de su hogar, así como en su carrera universitaria al estudiar Sociología en la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Peleas constantes con su hermano mayor y con el menor, fue indicio para que esas energías fueran dirigidas hacia un centro especializado en autodefensa a unas cuadras de su casa.

Se trataba de un deporte impuesto por sus padres, pero del que no se ha arrepentido de conocer por experiencias que le dejaron infinidad de enseñanzas.

Katia y sus nueve años llegaron al Taekwondo para quedarse, aprender, combatir, competir, demostrar el talento adquirido con los constantes entrenamientos, en una región en donde el deporte por excelencia también tiene que ver con el contacto y las patadas, pero a un esférico y con diferentes reglas.

"Es disciplina más que un deporte, en donde aprender a respetar es la base aunque sea una competición o un simple combate".

Con esta disciplina, que consta de un combate de tres rounds, ha llegado a vencer sus miedos, sus retos y a rivales que nunca imaginó enfrentar, y mucho menos vencer.





"Por ejemplo en otros deportes como el voleibol o el fútbol las agresiones verbales son muy comunes, pero en el Taekwondo una grosería eres acreedor a un castigo, o hacer una mala acción como aventar el equipo deportivo también es penado, a esa disciplina me refiero".

Hoy a sus 23 años no se visualiza sin practicar el arte marcial por las satisfacciones que le ha dejado, entre ellas conocer diferentes partes, amigos y experiencias del mundo, valorar la oportunidad de cada combate y afrontarlo con la mayor concentración posible sin abandonar la estrategia junto a técnica.

Katia Alvarado es tres veces campeona en la Universiada Nacional que busca promover el deporte y escoger a los mejores deportistas para participar cada dos años a la universiada que organiza la Federación Internacional de Deportes Universitarios, próximo en Italia donde Katia espera llegar a competir.

Asistir en 2015 a Corea del Sur a un mundial la marcó para siempre. Estar a un lado de las mejores, frente a frente con las 'enormes europeas' y las ¿habilidosas asiáticas', estas últimas fueron sus rivales.

Dice no dejar de buscar ser referente en la región y en Coahuila, y gracias a ser universitaria, ha representado a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) y a la UAdeC, poniendo su nombre en alto, tanto como su región y su estado con un estilo de combate a base de una buena concentración.

Fue el caso de dos semestres atrás cuando en el regional de la Universiada le tocó contender contra la pentacampeona de La Laguna, peleadora con experiencia nacional e internacional, a la cual venció en esa ocasión junto con todos sus prejuicios.

“Llegué a tener un poco de miedo por la rival que tenía enfrente ya que ella estaba en el top de la región, seleccionada nacional y referente mía. Ganar fue decirme que puedo con eso y más”, compartió.

Asegura la joven que una de las barreras para sobresalir en este deporte es aparte del talento, tener una estabilidad económica que solvente acreditaciones y campamentos fuera del país que sirven como puntaje para aumentar un ranking mundial.

A pesar de que la región lagunera tiene exponentes de calidad dentro de sus universidades, es una realidad que otros estados como Nuevo León, producen mayor cantidad de peleadores que se refleja en las competiciones nacionales, sin embargo, Katia ha sabido competir ganando medalla de oro en dos ocasiones, la última, arrasadora en sus tres peleas.

Este deporte al ser un instrumento de defensa personal, no lo ha considerado utilizar en caso de un asalto o atraco, ya que va de por medio su integridad y su vida, pero dice no dudará en utilizar su habilidad con las patadas para defenderse ante un intento de abuso.

¿Existe algún ídolo dentro del mundo del taekwondo en el que te inspires para seguir luchando por sobresalir?

Sin duda María del Rosario Espinosa, no sólo para mí sino que para cualquier taekwondoín en México.

No he tenido la fortuna de conocerla ni el 'placer' de tener un combate con ella, pero he aprendido su forma de combate utilizando la nueva modalidad de marcaje de puntos a modo electrónico, lo que genera un cambio en la manera de atacar y defenderse.