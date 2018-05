De futbolista a juez del juego

Torreón, Coahuila

Su amor por el fútbol lo llevó a practicarlo durante toda su niñez y adolescencia, luego se inclinó a estudiar la carrera de Educación Física para dedicarse de lleno al deporte.

Sin embargo, Jahaciel Ramos Pineda, al tener que pagar su escuela optó por trabajar como árbitro amateur a invitación de un compañero suyo, decisión que le cambiaría sus objetivos de vida.

Actualmente forma parte de la Delegación Coahuila de la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), así como de la Asociación Mexicana de Árbitros, desempeñando la labor como árbitro asistente en la Liga Premier antes Segunda División y en algunas actuaciones en la Liga Mexicana de Fútbol Femenil.

Esta posición arbitral es la que se disfruta más y quien la desempeñe debe tener, además de una buena dosis de disciplina y concentración, una vista de águila y rapidez de galgo para estar a tiempo en cada jugada señalando infracciones con la ayuda de su mejor aliada, la tradicional bandera a cuadros, auxiliado por sus colegas en campo.

Pruebas físicas y teóricas constantes, entrega, dedicación, consistencia, preparación y actualización continua son la base que se plantea Jahaciel a sus 27 años, en su carrera arbitral profesional en la que lleva cinco años.

“En este oficio adquieres un grado de madurez y de valores enorme, al entrenar duro, estudiar las reglas de juego, pitar en un estadio, al comunicarte con los jugadores, el cuerpo técnico y los compañeros árbitros, además de la consistencia en el trabajo y en los estudios”.

Nació en Gómez Palacio, Durango y pasó de ser un futbolista a ser el juez del juego tomando decisiones que no siempre gustan a los jugadores, pero señala, “en cada oportunidad trato de hacer mi trabajo con la mayor ética posible, siendo neutral en las marcaciones para no beneficiar o perjudicar a quien no lo merece”.

“El fútbol se ve diferente como aficionado o jugador que como árbitro. Siendo árbitro dejas atrás al aficionado que llevas dentro y pierdes el favoritismo por cualquier equipo. Ya mejor te concentras en realizar bien tu trabajo para trascender en este oficio como ética profesional”.

A corto plazo quiere llegar a pitar una final de Liga Premier Mexicana o Sub 20 en el actual torneo, luego brincar categorías hasta debutar en la Liga MX y a largo plazo sueña con tener el gafete FIFA, que lo acreditaría como árbitro internacional.

Entre las cosas más difíciles de sobrellevar en el oficio del silbato, es indudablemente la competencia interna que hay entre los mismos compañeros quienes son también buenos amigos y todos luchan por sueños similares a los suyos.

En su experiencia afirma, no pueden faltar los insultos provenientes de las barras o los asistentes a los partidos, de los jugadores o del cuerpo técnico, a lo que indica es parte de la esencia del espectáculo del 'deporte de la patada' y del entretenimiento, lo cual no lo llega a afectar ni a desconcentrar, a menos que pase de un simple grito a alguna agresión.

Ante la situación histórica en donde se ha señalado infinidad de ocasiones la supuesta compra de jueces del juego, Jahaciel Ramos tiene una postura joven, con una ética profesional por delante y asegura los mismos valores que va obteniendo durante su carrera no le permiten caer en corruptelas.

Respecto a las nuevas actualizaciones con en el Árbitro Asistente en Video conocido por sus siglas en inglés “VAR” (Video Assistant Referee), opina que es una opción viable para mejorar el fútbol y buscar la perfección.

¿Hay alguien en el ramo arbitral que te inspire a trabajar de mejor manera?

Sí. Me fijo mucho en el trabajo que realiza el juez asistente de la Liga MX, José Ibrahim Martínez, quien además de ser un amigo es una gran persona y se está consolidando en la máxima liga de este deporte en México, además de estar cerca de obtener el gafete FIFA. Es una persona que tengo como referencia a seguir para trascender de la misma manera.