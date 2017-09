Los cenotes mexicanos mostrados por la weakboarder Larisa Morales

Ciudad de México

Con 20 años de edad, múltiples campeonatos y considerada por muchos como la mejor wakeboarder de México, la regiomontana Larisa Morales quiso mostrar más de esta disciplina en un concepto nunca antes visto.

En colaboración con el fotógrafo Mauricio Ramos, 'La niña que camina por el agua', planeó y ejecutó a la perfección una sesión de fotos en algunos cenotes de la Riviera Maya, adentrándose en sitios en los que no está acostumbrada a esquiar, obteniendo grandes resultados.

En una charla con La Afición, Larisa contó cómo nació esta idea y cómo pasó de la planeación a la materialización.





"La idea de Inframundo Project nació del extraordinario fotógrafo que es Mauricio Ramos. Él había visto esos cenotes porque los había fotografiado y cuando nos conocimos me vio hacer wakeboard y ya encontramos el deporte que debe ser fotografiado en esos lugares, realmente tomó seis años el que nos volviéramos a reunir 'Mau' y yo, el que lo planeáramos bien y que pudiera funcionar, porque no había forma de meter una lancha, conseguir a alguien que nos apoyara para guiarnos en esos lugares, porque realmente son lugares que podrían ser peligrosos y ni 'Mau' ni yo somos expertos exploradores", comentó.

Larisa y su equipo lograron sortear varios inconvenientes que pusieron en riesgo la sesión en los cenotes, ya que en el primer día "se rompieron un par de cuerdas" que, de no haber solucionado en este momento, "no hubiéramos podido trabajar en toda la semana"; las lluvias y el riesgo que de que subiera el nivel del agua dentro de los recintos naturales, también supuso un contratiempo contra el cual, afortunadamente, no tuvieron que lidiar.





Pese a que la campeona del mundo Junior Women (2012) vive en Philadelphia, donde actualmente se forma académicamente, no olvida sus raíces mexicanas, las cuales buscó plasmar en estas imágenes no solo para dar a conocer las bellezas naturales de México en el mundo, también para que los mexicanos conozcan más de su propio país en sincronía del deporte que más adora practicar.

"Son muchas cosas las que Mau y yo buscamos plasmar, en parte, Mauricio toma fotografías increíbles y quiere mostrar que México es un lugar hermosísimo, un país con muchos tesoros naturales y de mi parte, con tantas competencias internacionales, al viajar por todo el mundo, quería que la gente conociera lo que realmente es México. Cómo es una mexicana, cómo se ve, cómo habla y cómo aprende de las cosas, entonces a mí me gusta darle exposición a este lugar y no solo eso, también a la cultura maya, porque no solo al mundo hay darle una idea de cómo es México y que no quede estereotipado, también al mexicano hay que educarlo, que sepan qué es México, su país, decirles cuáles son las riquezas que existen", compartió Larisa.





Captar el momento exacto en un lugar con poca luz, fue un arduo trabajo que requirió del apoyo de varias personas, y aunque el resultado fue extraordinario, tanto la deportista como el fotógrafo saben que pudieron lograr un poco más.

"No sé si llamarlo perfección, queríamos mejores fotos. Obviamente 'Mau' es un extraordinario fotógrafo, las imágenes parecen mágicas, pero los dos nos quedamos con ganas de más. Hubo muchas complicaciones, muchos obstáculos. Realmente lo padre fue el desafío que todas las partes encajaran para que pudieran salir las fotos, porque no solamente era que el atleta te hiciera un buen truco, era también que el fotógrafo lo capturara en el momento del truco. Sin la ayuda de toda la gente no hubieran salido las fotos a la perfección", admitió.

'PAUSA' EN EL WAKEBOARD

Para la multilaureada atleta, el wakeboarding tendrá que hacer una pausa hasta el final de año, pues aunque no pasa un día sin que practique en el gimnasio, su formación académica, además de los resultados obtenidos en competencias anteriores, le permiten 'darse el lujo' de no asistir al Panamericano de Colombia, donde si bien se puede lograr la calificación a los Panamericanos de 2019, de momento se enfoca en continuar sus estudios y dominar la lengua alemana.

"Estadio en la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania una licenciatura en ciencias en economía, concentrada en dos aéreas, finanzas y economía basada en el comportamiento real de las personas. Se viene acabando la temporada de wakeboard, desafortunadamente no podre ir al Panamericano de Colombia en octubre, porque además de la escuela, no va de acuerdo a mis metas en este momento", dijo Larisa y añadió: "Lo padre de esa competencia es que te ayuda a pasar a los Panamericanos del 2019. Yo en el 2015 quede campeona de Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, con esa posición no tengo el pase directo pero sí tengo una buena posibilidad", finalizó.