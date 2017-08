Denis Mireles, atleta en busca de la gloria internacional

Torreón, Coahuila

La constancia, la dedicación y el sacrificio tiene su recompensa y eso lo tiene bien entendido la campeona nacional fitness, la fisicoconstructivista lagunera Denis Mireles, quien representará a México en el Campeonato de Norteamérica 2017 de la IFBB a desarrollarse en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos del 30 de agosto al 2 de septiembre.

Ella se dice orgullosa y comprometida de dar su máximo en la competencia que tiene en puerta, una más de tantas que ha tenido y muchas de ellas con éxito, siempre en el podio.



Denis cuenta que no llegó al fisicoconstructivismo por casualidad, pues desde niña, a los 12 años, practicaba el atletismo y entrenaba diario de 2 a 3 horas, además competía, era corredora fondista.

Hacía spinning pero sólo por estar en forma, hasta que fue a una competencia de fisicoconstructivismo, ese día tuvo la visión y decisión de tomar el camino de las pesas y vivir parte de su día entre aparatos, dejar los tacones por los tenis.

Mireles se ganó el boleto a este certamen internacional, después de triunfar en el 'Mister México', celebrado en la capital del país hace un mes, dentro de la categoría Bikini Master en más de 1.60 metros, de igual forma obtuvo el triunfo en la división Absoluta.

"Definitivamente representar a tu país no cualquiera, esta oportunidad la obtuve hace dos meses aproximadamente en el Campeonato Nacional, gané mi categoría que es Bikini Master para representar a México en el Campeonato Norteamérica. Ahí sólo van competidores de Estados Unidos, Canadá y México".

¿Qué representa para ti competir por tu país?

Es muy padre, porque no sólo representas a Coahuila, sino a todos los mexicanos, más que eso siento mucha responsabilidad, porque para mí es muy importante que México quede en lo más alto, que vean que aquí habemos buenos deportistas, hay que hacer un gran papel.

¿Cómo llegar plena al campeonato?

Sobre todo ya las últimas semanas son muy comunes las lesiones si no estás bien hidratado, el estrés tiene mucho que ver.

Previo a la competencia es entrenar menos pesado, menos intensidad, pero lo que sí debes de seguir al cien es la alimentación, que de hecho es la base del de este deporte.

¿Cuál es tu dieta?

Hago entre 6 o 7 comidas diarias de lunes a domingo, cuando estoy en preparación no tengo ni una comida libre. Todas mis comidas están en pesos exactos, todo es medido, las cantidades deben ser exactas por que van de acuerdo a mi peso, estatura, edad y complexión y a mi categoría.

En el desayuno son 5 claras y una cuchara de crema de almendra natural, antes de entrenar son otras 5 claras, ahorita en esta etapa es mucha proteína.

Después de entrenar 100 gramos de filete de pescado y media taza de arroz cocido al vapor, sin aderezos light, no como fruta, a media tarde 100 gramos de pechuga de pollo y en la noche otra vez pescado y vegetales, no como grasas malas.

¿Hay mitos y verdades en el fisicoconstructivismo?

La mayoría de la gente cuando ve un cuerpo con trabajo de gimnasio, piensa que se inyecta, está operada, mil cosas, pero más que nada aquí la gente está mal informada, la base de todo esto es la alimentación, si no la llevas bien, uses lo que uses, no vas a obtener buenos resultados.



¿Qué haces previo a una competencia?

La vida social ahorita que estamos en preparación no la hay, una pequeña desveladita, así vayas al cine no te recuperas, las personas que nos dedicamos a esto, es común nos levantemos a las 5 de la mañana, si no es que antes, haces tu sesión de cardio una hora, más tarde vas al gimnasio, en la noche otra sesión de cardio, es por eso que no tienes las energías ni puedes muchas de las veces.

Es muy importante el descanso.

En cuanto a lo familiar, es mucho el apoyo, son ellos quienes se llevan las palmas porque tienen que soportar nuestro estilo de vida, en el sentido de que somos muy estrictos, no convivimos mucho por lo mismo.

La otra es cuando estás en la última etapa de tu preparación, por lo mismo de la falta de carbohidratos, el cansancio y todo, andas muy irritable.

¿Qué debe hacer alguien que quiera seguir tus pasos en este deporte?

Quien quiera iniciar en esto, no puede cambiar sus hábitos alimenticios de la noche a la mañana, todo tiene que ser paulatino, dejando el refresco, comiendo menos harina, salir menos el fin de semana, el alcohol es malísimo si quieres ver resultados.

¿Vas en busca de coronarte este año en Norteamérica?

"No ves resultados en 15 días, así vivan en el gimnasio no van a ver resultados si no cambian su manera de comer".



Ya participé en esta competencia en la categoría abierta que es mucho más difícil, entran todas las edades y estaturas, fueron 48 chicas y quedé en el quinto lugar, para ser una competencia internacional, fue excelente el lugar que obtuvimos.

Este año participo en la categoría master para mayores de 35 años, entonces el filtro se hace más chico, no quiere decir que vaya a ganar, pero hay más posibilidades de obtener el campeonato.

