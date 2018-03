Katherine Rodríguez busca hacer historia en el taekwondo

Ciudad de México

El taekwondo dominicano ha dejado huella a nivel mundial con sus estrellas que ha generado durante varios ciclos olímpicos, como es el caso de Gabriel Mercedes, subcampeón olímpico en Pekín 2008, y Luis Pie, medallista de bronce en Río de Janeiro 2016.

Ahora también el sector femenil busca trascender internacionalmente y ya en la pasada justa olímpica dieron su primer paso al clasificar a la primera mujer en ese certamen, y fue Katherine Rodríguez quien consiguió su boleto a Río 2016.

En esa edición, Rodríguez tuvo debut y despedida en la primera ronda tras perder contra la marroquí Wiam Dislam por 5-1, y ahora en este ciclo olímpico, el cual será el último para la deportista, su meta es llegar a Tokio 2020 y despedirse del taekwondo con una medalla.

"Fui la primera mujer de mi país en clasificar a unos Juegos Olímpicos, en este deporte, y es algo que todo atleta tiene como meta, llegar a una justa olímpica. No pude quedar en el medallero pero sí sentí que hice un buen trabajo y ahora me estoy preparando para Tokio 2020, y la meta sigue siendo la medalla", declaró Rodríguez, quien compite en la categoría de más de 73 kilos.

La dominicana ha logrado medallas en Abiertos Internacionales, Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe, sin embargo, le hace falta esa presea en un Campeonato Mundial y unos Juegos Olímpicos.

"En mi país me toman como un ejemplo a seguir y me siento muy orgullosa de eso, de ver como las personas te admiran y te siguen por lo que les transmites. Sé que en mundiales no me ha ido muy bien, pero pienso hacer mi último ciclo olímpico y quisiera ahora en el Mundial que sigue quedar en una muy buena posición, es decir ganar medalla", señaló Rodríguez.

La taekwondoín compitió el fin de semana pasado en el México Open que se realizó en Monterrey, y donde le arrebató el oro a la mexicana Ashley Arana, en la categoría de más de 73 kilogramos.

Un resultado que le dio 10 puntos muy valiosos para el ranking mundial y olímpico, ya que no suelen salir mucho a competir fuera de su país.

"Es el primer logro de este año y estamos tratando de conseguir el mayor de puntos posibles para los eventos venideros y así quedar en una buena posición en el ranking. En ocasiones si tenemos la posibilidad de salir a competir a otro país y buscar los puntos, pero según escuche que trataremos de ir en este año a un Grand Prix, y al Campeonato Panamericano de Estados Unidos, todo ello para llegar bien preparados a los Juegos Centroamericanos y del Caribe", señaló la deportista.

Para la justa centroamericana en Barranquilla 2018, República Dominicana obtuvo 14 lugares en el clasificatorio que se realizó en Monterrey, y ahora buscarán superar lo hecho en la edición de Veracruz 2014 donde obtuvieron dos medallas de oro, dos de plata y dos de bronce, para así ocupar la tercera posición del medallero por deporte, debajo de México (primero) y Cuba (segundo).