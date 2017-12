Rodríguez quiere victoria por nocaut en Invicta FC 26

CIUDAD DE MÉXICO

Karina Rodríguez se encuentra en Kansas City para su segunda pelea dentro de la promotora femenil de artes marciales mixtas Invicta FC, donde enfrentará a Christine Ferea el viernes.

“Me siento contenta de volver a pelear en Invicta, justo antes de fin de año. Estoy agradecida de que me hayan tomado en cuenta para la cartelera, y muy emocionada por la pelea”, comentó vía telefónica para La Afición.

Rodríguez, con un récord profesional de 5-2, forma parte del equipo de Lobo Gym en Guadalajara, Jalisco. La contendiente del peso mosca considera que ha habido una evolución en su estrategia desde que se trasladó al bajío: “Me considero buena boxeando, tengo buen footwork y movimiento de cabeza, creo que mi pelea de pie ha evolucionado mucho”.

Su oponente cuenta con una pelea ganada y una perdida. Su primera victoria dentro de la promotora fue en enero de este año por nocáut técnico, y Rodríguez y su equipo prepararon un plan específico para enfrentarla:

“En el camp no hubo ningún contratiempo, trabajamos e hicimos una buena estrategia para Christine y me siento muy preparada, fuerte y lista para cualquier situación que se presente. Sé que pelea de pie y le gusta el intercambio, es agresiva y trae buen cardio, va a ser una buena contienda. A todos nos gusta finalizar los combates, pero a mí me gustaría ganar por nocáut”, dijo.

La peleadora del UFC Irene Aldana se trasladó a Kansas para apoyarla, pues explica: “Entrenamos juntas todos los días y nos ayudamos mucho, cada vez que una tiene campamento nos enfocamos en fortalecer sus puntos débiles y ser similares a la peleadora que estará enfrentando”. Además de Aldana, la acompañará durante la pelea el coach Francisco Grasso.

“Trabajar con mujeres es bastante bueno, y es diferente a entrenar con hombres porque entre nosotras es más similar a lo que va a pasar el día de la pelea”, añadió la peleadora nacida en Puebla.

Finalmente, Rodríguez compartió que se siente orgullosa de representar a México dentro de las artes marciales femeniles: “Para mí es muy importante representar a mi país, me siento muy contenta y emocionada, voy a dar lo mejor por mí, por mi equipo y por la gente que cree en mí y me apoya. Es súper padre que todos te apoyen y estén al pendiente de tu pelea”.

La cartelera de Invicta FC 26 está conformada por ocho peleas, y en la estelar Jennifer Maia y Agnieszka Niedzwiedz disputarán el título mosca de la promotora.





Invicta FC 26

8 de diciembre

Scottish Rite Temple

CARTELERA COMPLETA: