Jumar venció en la carrera estelar

La potra de cuadra Gama se adjudicó su octavo triunfo en la lomita. Con la monta del panameño José Ortega, venció en un lote de siete hembras sobre los seis furlongs de distancia (1207.01mts) programado en el séptimo turno de la función de este sábado del Hipódromo capitalino.

Al darse la partida Jumar salió a comandar, le peleó Guaraguau de Cuadra J-A y Take Two de Cuadra San Jorge, así continuaron hasta doblar la curva en la que la potranca de Cuadra Gama al asomarse al derecho despegó el vuelo hasta el alambre para vencer en un minuto, 12 segundos flat sobre arena normal los seis furlongs de distancia pactados.

Jumar, hija de Balac en Audacious Chime (Can) por Bold Executive, criada en México por Gaspar rivera Torres y entrenada por Antonio Silva ganó su primer carrera de la temporada para sumar su octavo triunfo en la arena de Sotelo en campaña de 22 salidas.

El segundo lugar fue para Guaraguau que cruzó cinco largos atrás de la primera en meta de distancia terminó seguida por Karla My Love, compañera de equipo, mientras en cuarto lugar terminó Take Two de Cuadra San Jorge. Compitieron además Chumpiteada de Cuadra GGol, Iczotitla de Cuadra G.L. y Ana de Cuadra San Jorge.