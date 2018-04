Juan Carlos Serrano gana segunda etapa de GGPB

Ciudad de México

Juan Carlos Serrano no pudo ocultar la felicidad tras conquistar su primera victoria. El golfista de 23 años de edad manejó la presión que imprimió el veterano Óscar Fraustro en un hoyo de desempate para alzar la copa de la segunda etapa de la Gira de Golf Profesional Banorte.

Tras haber completado la última jornada en el Lomas Country Club con un repunte desde la cuarta posición, Serrano llegó la última bandera para enterarse que ahí lo esperaba Fraustro, listo para recorrer el último hoyo para definir al ganador.

"Cuando llegué y me vi arriba, junto a Fraustro, pensé... vamos al desempate, no importaba. No había nada que perder. La clave estuvo en mantener la tranquilidad y enfocarme en ir golpe a golpe", declaró el golfista, quien debutó profesional el año pasado y que conquistó su primer triunfo tras siete torneos jugados, seis de ellos con participaciones en la gira.

En el desempate, Fraustro fue el primero en salir y buscando el green utilizó el driver, pero la pelota sobrevoló el destino para aterrizar entre los árboles. En su turno, Serrano dejó la bola a ocho pies de la bandera listo para un águila.

Fraustro sacó la bola de entre la maleza, pero el putt no entró y tuvo que conformarse con el par. Mientras que Serrano, con calma, leyó la caída y tiró, pero la bola se negó a entrar, por lo que necesitó un golpe más para zanjar la situación.

"Espero que este sea el primero de muchos títulos. Me encantaría", dijo el que terminó el torneo con score de 204 golpes, ocho bajo par de campo.

La remontada más importante de la ronda estuvo a cargo del capitalino Juan Diego Fernández, quien en el último día de actividades en Huixquilucan, remontó 13 posiciones para adueñarse del tercer sitio de la tabla, empatando con Juan Miralrío y Andrés García.

Fernández anotó una ronda de 67 golpes, con cinco birdies por un bogey.

Se desplomaron

El mexicano Rodolfo Cazaubón y colombiano Camilo Aguado, registraron problemas con su última salida y se desplomaron de las primeras posiciones para conformarse con las casillas 18 y 6, respectivamente.

Cazaubón, quien arrancó el día con ocho abajo de par, en la primera posición, arrancó peleando posiciones, a pesar de tres bogeys en las banderas 7, 9 y 10, pero el golpe que lo privó de cualquier posibilidad llegó en la bandera 11, un par cinco que completó en 11 strokes que lo dejó en par.

Manteniendo una actitud conservadora, sin más riesgos, el tampiqueño se mantuvo en par, para cerrar con un birdie y un bogey.

Al término de la ronda firmó una tarjeta de 213 golpes, uno arriba, que lo dejó empatado en la casilla 18.