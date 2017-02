Echarán mano de juveniles rumbo a Serie Mundial de Clavados

Ciudad de México

T ras las diferentes situaciones que viven algunos clavadistas consolidados y que no les permite estar en eventos próximos, la Federación Mexicana de Natación recurrirá a la nueva camada para cumplir con los compromisos internacionales como el Grand Prix y las fechas de la Serie Mundial de Clavados.

Iván García y Germán Sánchez se encuentran en recuperación tras haberse sometido a cirugía, por lo tanto, los que ocuparán sus lugares en la plataforma de 10 metros son Diego Balleza y Randal Willars, saltarines de la entrenadora Ma Jin, para las dos primeras etapas de Pekín (3 al 5 de marzo) y Guangzhou (9 al 11 de marzo), mientras que en las dos restantes, Kazán (31 de marzo al 2 de abril) y Windsor (21 al 23 de abril) competirán Mario del Valle y Osmar Olvera, alumnos del entrenador Iván Bautista.

"Es una gran oportunidad de poder ir a dos fechas de la Serie Mundial y ahorita estoy entrenando para realizar el mejor papel posible. Estos eventos me servirán de fogueo, pero sí tengo un poco de presión ya que me enfrentaré ante los mejores del mundo. Es una gran experiencia aprender de los medallistas olímpicos y mundiales, y es a lo que voy para irme comparando con ellos y subir más de nivel. En esas fechas voy a sacar el clavado de tres y media en holandés, que es uno de los saltos que me falta para tener mi serie de clavados completa", declaró Willars, quien en diciembre obtuvo la plata en el Campeonato Mundial Juvenil en Kazán, Rusia.

Por su parte, el entrenador Iván Bautista, quien dirige a Mario del Valle y Osmar Olvera, mencionó que los saltarines tienen la calidad para comportarse a la altura de lo que representa este tipo de eventos, donde solo se presentan las seis mejores parejas ubicadas en los Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y las ocho mejores en pruebas individuales.

"Esas plazas las ganaron Germán Sánchez e Iván García, por lo tanto, queremos utilizarlas para darles fogueo a los nuevos talentos. Osmar es multimedallista de la Olimpiada Nacional y es un atleta que le pronosticamos una buena proyección a la primera fuerza. En tanto, Mario es un juvenil de 14 años que también es de plataforma y es una promesa fuerte para destacar en los eventos, y ambos tienen su nivel en sincronizados y pueden dar una sorpresa", mencionó Bautista.

Mientras que el lugar de Paola Espinosa, quien está inactiva por embarazo, lo ocupará Viviana del Ángel, quien hará pareja con Alejandra Orozco durante las cuatro fechas de estos seriales.

Finalmente, en la rama varonil, Rommel Pacheco participará en el trampolín de tres metros individual y en sincronizados, a lado de Jahir Ocampo. Mientras que para las pruebas mixtas en las cuatro etapas, las parejas serán Dolores Hernández y Pacheco en el trampolín de tres metros sincronizados, y Jahir con Viviana, en la plataforma sincronizada, por lo que se espera una buena actuación.

AL GRAND PRIX, TAMBIÉN CON NUEVOS VALORES

Para el Grand Prix de Rostock, Alemania, agendado del 22 al 24 de febrero, la selección nacional de clavados quedó integrada por Laura Vázquez y Adriel Neri, en el trampolín de tres metros femenil individual y sincronizados; Diego García y Rodrigo Diego competirán en el trampolín de tres metros varonil, así como el mismo Rodrigo Diego con Adán Zúñiga, en el trampolín de tres metros sincronizados.

Mientras tanto, Gabriela Agúndez participará en el evento dentro de la plataforma de10 metros femenil, en tanto, Abraham Bermeo lo hará en la plataforma de 10 metros.