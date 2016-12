A continuar en ascenso

Ciudad de México

Este año cambió la vida deportiva de Jorge Pérez, luego de ser fichado por el conjunto The Rayside Balfour, de la liga Junior A en el hockey sobre hielo de Canadá, un movimiento histórico, ya que se convierte en el primer latinoamericano en llegar a ese circuito.

Desde ese momento, Pérez se adaptó al ritmo de juego con su nuevo equipo y ahora se encuentra en concentración con el equipo nacional que enfrentará el Mundial Sub 20, División II, el próximo año en España.

Pérez, con 18 años de edad, inició a los 10 en el hockey sobre hielo y en estos momentos de su carrera aprovechará la oportunidad para ser visto por la liga colegial o una profesional.

¿Te costó adaptarte al ritmo canadiense?

Al principio sí me costó, ya que el juego allá es más rápido que aquí, además, en Canadá es el deporte nacional. Aun así, una vez que jugamos los dos partidos de exhibición me adapté al ritmo de la liga y cada vez sigo avanzando más, por lo que estoy muy contento de cómo he jugado. Sí tuve que trabajar muy duro en los entrenamientos en la mañana como el gimnasio, porque sí es muy difícil la forma de prepararse. Ahora quiero enfocarme en el siguiente año y ver si puedo moverme a Estados Unidos o pertenecer a una universidad.

¿Cómo ha avanzado el hockey sobre hielo?

La verdad, el hockey en México ha crecido muchísimo y hemos avanzado bastante de los primeros partidos que jugó la selección hace 20 años. Ahorita el nivel subió mucho y creo que todavía subiremos más. Yo creo que Joaquín de la Garma (presidente de la Federación Mexicana de Hockey sobre Hielo) y Diego de la Garma (entrenador nacional), y toda la gente de la federación está apoyando mucho a todas las selecciones nacionales y hacen lo posible para que crezca este deporte en México.

¿Es un reto o una presión estar en Canadá?

No lo veo como un reto, simplemente me gusta mucho el hockey y deseo ver hasta dónde puedo llegar, además, representar a México es un honor y estoy aquí para demostrarles a los mexicanos y canadienses que también podemos jugar en este deporte. Aquí son contratos por un año, entonces cuando termina la temporada los entrenadores ya deciden si quieren extenderlo o hacer pruebas en otros equipos. Yo he hablado con los entrenadores y están muy contentos de mi juego y me dicen que no se esperaban este nivel de un mexicano, por lo tanto, confío en que me aceptarán el próximo año.

¿Cómo ves al equipo rumbo al Mundial?

También hay varios jugadores que juegan en Canadá y Estados Unidos, y ya tenemos varios Mundiales juntos, entonces este sistema ya nos lo sabemos y la intención ahora es entrenar para acostumbrarnos al sistema de la selección. Somos un equipo muy rápido, eso ayuda, y ya sabemos cómo juega cada quien, lo cual es una de las fortalezas del conjunto nacional.

¿Por qué elegiste el hockey sobre hielo?

Mi hermana hacía patinaje artístico y una vez fui a recogerla a su entrenamiento donde había una sesión de preparación y vi cómo estaba patinando, por lo que decidí intentarlo y así me quedé en este deporte. Lo más complejo de esta disciplina es patinar, ya que nunca lo había hecho en mi vida hasta que metí al hockey. El representar a México en este deporte es una de las partes más importantes y satisfactorias, por lo tanto, siempre será un honor jugar por mi país.