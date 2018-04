Tras dejar el futbol recibí ofertas para ser candidato: Jorge Campos

Cuernavaca

Al destacar que tras dejar el futbol profesional recibió ofertas para ser candidato a diversos puestos de elección popular, el ex portero nacional, Jorge Campos Navarrete consideró que para ser gobernante o representante social no basta la popularidad para llegar al puesto y hacer un papel decoroso.

De visita a Cuernavaca, donde vivió algunos años cuando se iniciaba en el futbol de manera profesional, el también ex delantero de los Pumas indicó que la política no le es lejana, sin embargo, y a pesar de las invitaciones o de los ejemplos de algunos de sus ex compañeros que ingresaron a la política, el ser alcalde, diputado o gobernador, nunca estuvo ni está en sus planes.

"Sí he estado cerca de la política, pero siempre jugué futbol (...) desde hace mucho tiempo he tenido ofertas en Guerrero, en Acapulco pero (...) nunca me ha gustado ser parte (de la política para ser) presidente, gobernador. Yo creo que lo mío fue el futbol", insistió.

Para el ahora comentarista, los ex futbolistas como él, que fueron ejemplo, son ampliamente populares y conocidos y su compromiso debe ser la promoción del deporte, hacer que los niños practiquen no sólo futbol, sino todas las demás disciplinas.

"Tenemos que ser ejemplo en ese aspecto como motivar a los niños a hacer deporte, no nada más futbol, ya hay mucho futbolistas... podemos buscar basquetbolistas, gente que juegue beisbol, que juegue volibol... entonces, a mí siempre me ha gustado el deporte... pero buscar la Presidencia, ser gobernador, no es lo mío", expresó.

Para Campos la influencia que da ser muy conocido y popular no le da la garantía a nadie de que se hará un buen papel en la política o en la gobernanza, aunque expresó que aquellos que lo han intentado, están en su derecho. "Cada quien", indicó.

"Los respeto... los he respetado a todos, y ahora lo están haciendo; es importante la popularidad que tienes, o por ser popular (pero) no creo que sea eso (lo correcto, para alcanzar un espacios)... Yo jugué futbol (...) no sé si pueda ser presidente. No está en mis planes, ni nunca lo estuvo", aseveró.





