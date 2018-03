Debí ganar el Premio Nacional de Deportes: Jonathan Paredes

Ciudad de México

Jonathan Paredes ha sido uno de los deportistas mexicanos más sobresalientes de los últimos tiempos, su buen rendimiento en los clavados de altura le dieron un campeonato del mundo en la serie mundial Red Bull Cliff Diving 2017.

Pese a sus grandes logros, el oriundo de Naucalpan, no ha podido ganar la distinción del Premio Nacional de Deportes, situación que él considera injusta, pero que asegura que no le quita el sueño.

"Yo considero haberme merecido el premio hace algunos cuantos años que se me nominó, el que no se me haya dado no me ha hecho mejor ni peor persona. Me consideró el mismo y estoy dedicándome a lo que tengo que hacer. Es verdad que los reflectores voltearían a lo que hago, pero tampoco lo necesito en mi vida", declaró para La Afición.

Además, Jonathan, aseguró que este premio no se maneja muy bien, ya que no es el único deportista que se ha manifestado en contra de la selección de los ganadores y que los premiados no es por cuestión de méritos.

"He escuchado a varios atletas que no están muy contentos con la decisión, definitivamente son temas políticos, los cuales me dan flojera, no me interesan, porque creo que es un mundo lleno de lame botas y de otras cosas. Yo estoy más enfocado en mi vida y en los resultados que quiero obtener. Si llega el premio que bien, y si no es así voy a continuar con lo que hago".

Jonathan Paredes también consideró que en los últimos tiempos no ha sido una disciplina muy popular y que le hace falta ser un deporte olímpico para que adquiera la importancia que merece en México y en el mundo.

"Yo considero que en cuanto este deporte sea olímpico, va a despertar ahí el interés. Vamos a tener clavadistas de todos lados, creo que también hace falta un poco de valor y locura para intentar esto. El momento en que se peleen medallas olímpicas, vamos a tener un ejército de chinos, que son potencia, compitiendo".

Paredes, quien vive en Madrid, pero encuentra en México por el evento que se realizará este fin de semana en Reforma, aseguró que va por buen camino el que este deporte se convierta en olímpico para el 2024.

"Es una gran posibilidad, vamos por muy buen camino y este tipo de eventos son los que nos hacen ganar puntos extras para que esto pueda llegar a pasar. De aquí al 2024 me veo con 35 años y es un deporte bastante longevo y creo que tengo la posibilidad de llegar y espero que así sea.

Finalmente el clavadista mexicano mostró su deseo por retener el campeonato que obtuvo en 2017 y demostrarse a él que puede ser el mejor, además de invitar a toda la gente el próximo domingo al evento que habrá en Paseo de la Reforma.

"Espero retener el título, es mi ideal, convertirme en el mejor de los clavados de altura, demostrarme que no fue un golpe de suerte lo que sucedió el año pasado, esperar buenos resultados y ser el campeón. Quiero invitar a la gente este domingo, vamos a saltar desde la Torre Bancomer a un estanque en Reforma, creo que es un evento que la gente va a disfrutar mucho y estamos esperando muchísima gente, finalizó Jonathan Paredes.