Ex patinador de EU ahora genera polémica por críticas y su forma de vestir

Todos recuerdan a Johnny Weir, ex patinador de Estados Unidos, quien ganó dos medallas en Juegos Olímpicos de Invierno y que se convirtió en un referente de la comunidad LGBTTTI. Actualmente sigue generando polémica fuera de la pista de hielo.

Durante los Juegos Olímpicos de Invierno Vancouver 2010, recibió ataques homofóbicos por parte de comentaristas debido a su peculiar forma de vestir en las competencias, algo que siempre generó controversia, no solo en esa justa.

Ahora, Johnny sigue atrayendo los reflectores no solo por sus atuendos, sino también por las críticas que ha realizado en su cobertura desde Pyeongchang, donde muchos lo califican de que ha sido duro con los demás patinadores.

"Ese es el peor programa corto que he visto de Nathan Chen, ¡desastroso! Ahora el bronce para el equipo de Estados Unidos está en peligro", comentó el analista de NBC tras la participación del patinador estadunidense en la competencia por equipos.

Pero esto no fue todo, al finalizar la competencia del programa corto varonil del patinaje artístico por equipos en los Juegos Olímpicos de Invierno 2018, Weir mencionó que "el último grupo de hombres fue una lista de estrellas, pero nadie llenó las expectativas".

Tras ser criticado por su análisis de los patinadores de Pyeongchang 2018, Weir contestó que él era un comentarista, "no un adulador. Explicar las caídas es duro, porque yo fui patinador y la verdad puede doler. Pero nunca podría hacer mi trabajo sin decir la verdad acerca de cada aspecto del patinaje artístico y de los performance que ustedes verán".

I’m a commentator, not a “complimentator.” Explaining falls and rough skates is hard because I have been that skater, and truth can hurt. But I would never be able to do my job without telling the truth about every aspect of figure skating and the performances you’ll see.