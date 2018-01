Cena abandona a Patriotas y apoya a las Águilas en Super Bowl

Tras la función de lunes por la noche de la WWE, en Filadelfia, John Cena cantó al unísono con los aficionados de las Águilas, deseándoles buena suerte para el domingo, cuando se midan a los Patriotas de Nueva Inglaterra en el Super Bowl LII, esto tras entonar el 'Fly Eagles Fly', canto característico del equipo.

"En este momento, me gustaría expresar mi respeto. Desde el fondo de mi corazón, Philly, gracias, que tengas una gran noche y ¡Buena suerte este fin de semana!", dijo Cena, quien luego comenzó a cantar.

.@JohnCena just caved in and sang #FlyEaglesFly to the crowd at @WellsFargoCtr. There is hope yet. #WWEPhillypic.twitter.com/rW0Mzipv9w