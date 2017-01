Taekwondoín Jannet Alegría se retirará tras Mundial de Corea

Ciudad de México

Después de más de 10 años en la selección nacional, la taekwondoín Jannet Alegría buscará ponerle fin a su carrera deportiva en el Campeonato Mundial que se realizará del 24 al 30 de junio en Corea del Sur.

“Ya no buscaré pelear otro ciclo olímpico y creo que ya solo estaré en el Mundial, ya fueron muchos años de carrera deportiva”, declaró Alegría.

La queretana, quien logró el quinto sitio en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, cambió en este año de categoría, de menos de 49 kilos a menos de 53.

“Estreno categoría, ya no bajo tanto de peso, lo doy natural, entonces me sentí muy a gusto en el Nacional que fue para conformar a la selección nacional. Me costó trabajo adaptarme ya que las rivales son más fuertes pero soy más ágil, me puedo mover más rápido y algo que tengo a favor es que no debo bajar de peso y no me deshidrato, entonces eso se siente mejor”, explicó la atleta de 29 años de edad.

Alegría en su carrera deportiva ha conseguido resultados destacados como la medalla de bronce en la Universiada Mundial de Bangkok 2007, el oro en el Campeonato Panamericano en Monterrey 2010 y el bronce en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.