De corazón mexicano

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Jair Pérez realizará su debut profesional de artes marciales mixtas el 18 de mayo en el Auditorio Municipal de Tijuana, Baja California frente a Jesús Blanco.

Hermano menor de Érik Pérez, quien tuvo su primera pelea en la promotora el mes pasado con una victoria sobre DJ Fuentes, no estará en su esquina, pero la motivación de su parte está presente: “Sin mi hermano no estaría aquí, él ha sido todo para mi estoy muy agradecido, es él quien me apoya más”.

Representante de Nuevo León en lucha olímpica, misma que considera su estilo base, asegura estar listo para cualquier rumbo que pueda tomar su primera aparición dentro de la jaula: “me gusta mucho pelear de pie y me siento un peleador completo donde caiga, me siento preparado. Mi fortaleza está en el corazón mexicano, en aferrarme”, expresó.