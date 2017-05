Desarrollan el Jai Alai en México

Ciudad de México

El Frontón México reabrió sus puertas en marzo de este año y una de las grandes apuestas de la administración del 'Palacio de la Pelota' fue traer a los mejores pelotaris del mundo para garantizar el espectáculo. Uno de los pilares de ese proyecto fue Imanol López, cinco veces campeón mundial y reconocido por muchos como el mejor zaguero de la disciplina.

Su poder es evidente cuando lanza la bola desde los 62 metros del fondo de la cancha, el de Zumaia, Guipuzcua en el país Vasco, apostó por venir a la Ciudad de México mucho antes de que la reapertura se concretara.

¿Cómo decidiste venir acá teniendo tantas oportunidades en otros lugares?

Empecé a venir a México hace siete años y ha sido un país que me ha acogido muy bien. Yo vivía en Miami, durante 11 años, dese los 20 a los 31 años y veía constantemente, pero cuando hubo la oportunidad de venir acá ni lo pensé. Lo estoy disfrutando muchísimo y aquí estoy en esta aventura.

Costó mucho trabajo lograrlo, ¿Cómo viviste los últimos meses antes de que se concretara?

Ha sido bonito ver este proceso, estamos aquí en el 'Palacio de la Pelota', cuando empecé a venir a México y pujar por este proyecto la verdad que era un sueño, ahora es una realidad. Para nosotros que somos participes y estamos viviendo esta experiencia, la verdad que es una gran oportunidad. Este es el tercer país donde vivo de este deporte.

Tuviste la oportunidad de estudiar la Universidad en Miami, ahora ¿Cómo es tu vida estando acá?

Alterno esto con el trabajo, la verdad que ya me estoy haciendo viejito . El deporte desgraciadamente no es para siempre, si se pudiera lo haría, ahora tengo 33 años y tengo que pensar en otras cosas, en el cuerpo y otras cosas que vienen gracias al deporte, aunque yo voy a jugar hasta que ya no esté en mi nivel o cuando el público lo diga, si ellos consideran que ya no trataré de escucharles

¿Qué crees que le están dejando al jai alai de México?

Al día de hoy somos 32 jugando, aproximadamente son 16 mexicanos, lo cual es muy positivo tomando en cuenta que el jai alai profesional ha estado detenido durante más de 20 años, entonces es muy difícil mantener esa afición, es un deporte muy cultural no es un deporte de masas como el futbol , este es un deporte minoritario. El trabajo que han hecho este año, lo que han entrenado y se han esforzado y ver día a día lo que están mejorando, la verdad es que mis palabras son de orgullo, de ver ese cambio, esa actitud y ganas en ellos. Obviamente está muy reforzado con la gente que viene de España, del País Vasco y de Francia, pero bueno al final están aquí tienen la oportunidad, están aprendiendo, están curtiéndose, pero es la primera temporada y que vengan muchas más.

¿Cuál esperas que sea tu legado cuando dejes de jugar aquí?

Quiero dejar una buena imagen. Cuando uno da todo en la cancha y se deja la vida en la cancha el público lo agradece y en mi caso creo que hasta el día de hoy así es. Siempre y cuando el cuerpo me respete pues me dejo todo en la cancha. Trato de interactuar con la gente, de transmitirle todas mis emociones y espero dejar un legado en México, que cuando venga, mis amigos y la gente que me ha visto jugar quiera compartir conmigo y poco más.

¿Con todos los grandes pelotaris que se trajeron ésta temporada, en que lugar colocarías al Frontón México?

Me atrevería a decir que el cuadro que está jugando aquí está a un gran nivel. En todos lados hay gente buena, por ejemplo en Miami hay dos o tres jugadores que lo hacen muy bien y en verano en lo que es en la parte del norte de España y el sur de Francia. Muchos de nosotros tenemos el chance de ir allá en verano, entonces, donde se concentra todo el mundo ahora mismo es aquí y en el verano, España y Francia.