Jai alai, será una punta de lanza en México

Ciudad de México

El intendente del Frontón México, Pedro Andrinúa Santibáñez, compartió con La Afición sus más recónditos sentimientos sobre lo que ha sido parte esencial de su vida, el jai alai. “Nuestro país siempre ha sido punta de lanza para este deporte y lo seguirá siendo. Debemos aprovechar que tenemos abierto un santuario de la pelota como el Frontón México”.

De igual manera, Andrinúa explicó que por lo que se hizo este año con la reapertura del Palacio de la Pelota, más los planes que existe de trabajo con los consagrados, pero con las futuros generaciones de estrellas, ve un futuro muy promisorio: “Mi máxima ilusión sería ver otra época dorada en el Palacio de la Pelota”.

-¿Cómo va el jai alai en el mundo?

No del todo bien. Hoy me siento consternado porque cerró el frontón de Filipinas, termina este mes la temporada y dejará en el desamparo a 30 o 40 pelotaris. En Estados Unidos cada día se pierde más el interés y en el País Vasco sí tienen pelota, pero es una corta temporada de verano, así que debemos ser referentes para el mundo. Tenemos que trabajar fuerte, la familia Cosío ya hizo lo más importante… ¡reabrirlo!, ahí entramos todos, faltan varias cosas, pero con trabajo podemos llevarlo al lugar que le corresponde. Mucha gente está fascinada. Conquistamos a un público nuevo, y recibimos buenos comentarios. Logramos revivir en otros la llama de la pasión después de 20 años de sequía. Hoy la pregunta, cada vez que me encuentran, es ¿cuándo abre otra vez el Frontón México?

-¿Qué hacer para llevar a México a ese sitio?

La reapertura fue todo un éxito y se logró impactar. Al principio las entradas no fueron las mejores pues estuvo cerrado por muchos años, faltó publicidad, pero fuimos atrayendo a los aficionados, la propuesta se corrió de voz en voz, fue una etapa de aprendizaje, pero al final casi todos los fines de semana el frontón estuvo a tope. Creo que por ahí debimos continuar, sin embargo, los pelotaris ya tenían contratos firmados para jugar en España. La empresa ya vio cómo funciona, ahora serán los señores Cosío quienes decidan, pero con lo que hicimos en la primera temporada, con los torneos y los resultados logramos que aficionados y medios de comunicación en España estuvieran pendientes. Allá hablaron de los partidos, que si Egiguren ganó un campeonato, que si López ganó otro. Hubo pelotaris que llegaron a México sin ser reconocidos y se fueron con mucho cartel, imagínate lo que haríamos con mayor publicidad, si renovamos el cuadro, si traemos a algunos mexicanos que triunfan en Estados Unidos, si debutamos a otros y los fogueamos, si hacemos más torneos… hay mucho por hacer.

-¿Cómo prendera las nuevas generaciones?

Con mucho trabajo. Alejandro Gaona, director del Frontón México, dijo en una conferencia de prensa que el jai alai es el ancla de esta gran instalación, eso me causó un grato sabor de boca. Del mismo modo tenemos que pensar cuando buscamos talentos, que se prendan por el jai alai. Ya estamos en la formación de nuestra escuela de pelotaris, pero esto se va a extender, además de la Ciudad de México hay otras como Puebla, Querétaro, Tijuana, Guadalajara y Cancún que ya comenzaron a crear escuelas, eso es lo que necesitamos, todo aporta.

-¿A cuáles mexicanos traerías en 2018?

He visto jugar a Ricky Ruiz, Ángel Egea, Joey Cisneros y a Juan Manuel Sierra, éste fue máximo ganador de quinielas hace varios años en Dania. Los cuatro son figuras, me encantaría que estuvieran en el cuadro, pero dependerá de ellos. Seguramente vendrán al Campeonato Nacional de Cesta Punta y platicaremos, aunque me parece que la temporada en Miami comienza de diciembre a mayo y es cuando nosotros también estaremos jugando, así que será su decisión, aunque me encantaría tenerlos. Sé que estos muchachos ahora están ensayando en Tijuana para el nacional y seguramente harán un gran papel.