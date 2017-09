Ciudad de México

Amante de la fiesta brava y de la fiesta alegre, Antonio Cosío Pando, vicepresidente del Frontón México, explicó: “El jai alai llegó para quedarse, no es un gancho. Mi papá fue el primero que dijo ‘vamos a hacerlo a largo plazo, así hacemos los negocios’. Si hubiéramos abierto solo por el casino, hoy pensaríamos en hacer únicamente quinielas, pero abriremos con partidos a 30 tantos en 2018 porque el jai alai lo traemos en la sangre”.

Cosío Pando, máxima autoridad en el Frontón México, añadió: “A la afición del jai alai le prometemos que se buscará que sea un espectáculo llamativo, divertido y que tenga continuidad. Este deporte no debe morir, es compromiso de la familia Cosío hacer cada vez mejores temporadas y que sea por muchísimos años. Queremos revivirlo de tal forma que no haya duda para el futuro, que ni mis hijos ni mis nietos piensen en cerrarlo. Hoy somos punta de lanza, ojalá otros frontones en el mundo reabran, en México, los dos de Acapulco, Tijuana y Cancún, para que se vuelva un deporte nacional”.

-¿Reabrirlo fue un proceso complicado?

Larguísimo. Llevamos 11 años desde el inicio, entre huelga, permisos y licencias. Son procesos complejos, pero apoyaron muchas personas. Agradezco a Mikel Arriola, José Antonio Meade, Salomón Chertorivski, al jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, al delegado Ricardo Monreal, al Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, sin su apoyo no hubiera sido posible. Luego vinieron los arreglos, convertirlo en un centro de espectáculos nos llevó un periodo más largo, así que no pudimos abrir en noviembre del año pasado, sino hasta marzo de este año.

-¿Qué sabor te deja la primera temporada?

Fue un éxito rotundo. Para ser el primer año, después de estar cerrado por más de 20 años, se superaron las expectativas. Tuvimos 76 funciones con entradas promedio de 498 aficionados de mil 200 posibles por día, y eso que hay una generación entera que no sabe del jai alai. Tardará su tiempo, trabajamos para posicionarlo y poco a poco mejoraremos las cifras. Hay mucho por hacer, pero trabajamos para que la temporada 2018 sea aún mejor.

-¿Cómo la evalúas en lo administrativo y deportivo?

En la parte administrativa fue un arranque, no fue gran negocio, pero estaba previsto, tenemos que ir poco a poco y dar a conocer este deporte, pero sin duda mejoraremos. En lo deportivo, excelente. Los pelotaris mexicanos dieron un brinco muy interesante, varios jugaron estelares y no estaban contemplados. Hubo crecimiento, nos enorgullece porque queremos que haya mexicanos de nivel mundial. Entre los extranjeros hay jugadores impresionantes, fuera de serie. Se fueron felices por el trato que recibieron y varios no se querían ir.

-¿Cómo mejorar para la temporada de 2018?

Con un cuadro más completo de pelotaris. Buscar y traer más del nivel de López, en eso ya trabajan Jon Ruiz y Pedro Andrinúa. Proponer a los pelotaris mexicanos que triunfan en Miami que jueguen aquí. Darle mayor promoción, la televisión es primordial porque la gente se enamora viendo el deporte, y ya estamos en pláticas con diversas cadenas para la transmisión en vivo, es nuestro objetivo, que los aficionados vean lo espectacular del deporte. La primera vez que mi hijo lo vio fue en un torneo que jugó Mikel Arriola en el Parque Mundet y después me dijo: ‘papá, por favor consígueme clases de jai alai’, y ya las está tomando. Hicimos cosas muy buenas y vamos a tratar de mejorar para captar al público joven que no lo conoce.

-¿Cómo va lo de la escuela de pelotaris?

Ya se puso en marcha en el Parque Mundet, con el apoyo del gobierno vasco que nos aportó cascos, cestas y pelotas. El director de Deportes del Gobierno vasco nos acompañó en la clausura del Torneo Diez Barroso y ahí fue el lanzamiento de la escuela. Hoy ya están los niños y jóvenes en el Mundet y el chiste es que los buenos cuando vayan mejorando vayan a jugar al Frontón México.