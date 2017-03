Isabel Vélez primera lagunera en cruzar la meta

Torreón, Coahuila

La Laguna hace historia en el Maratón Lala en esta edición 2017. La torreonense Isabel Vélez Hernández finalizó en primer lugar en la categoría femenil, siendo además de eso, la primer mujer oriunda de la Región en cruzar la meta.

Para esta edición 29 del Maratón, se hizo historia, en los varones Daniel Ortiz, por cierto, novio de Isabel, llegó en primer lugar general.

"A medio Maratón estaba sintiendo una molestia en mi pie derecho, el ánimo y al apoyo de la gente me hizo fuerte, sabía que lo lograría y así fue", aseguró.



Isabel cruzó la línea de meta ubicada como es costumbre a un costado del Bosque Venustiano Carranza, con un tiempo de 3:00:06, luego de eso narró parte de su estrategia.

"Salí al ritmo que quería, lo mantuve y así las cosas se fueron dando, me aferré al primero lugar y ahí me empecé a sentir más fuerte, hasta el kilómetro 42, mi compañera y yo llegamos juntas, a partir de ahí a cerrar con todo y ver quién ganaba y pues ahorita lo estamos contando", comentó.

Reconoció que a medio maratón, sintió una molestia en su pie derecho, que la hizo pensar en el peor de los escenarios, que era abandonar la competencia, pero el aliento de la gente en el trayecto le hizo sacar ese plus.

El sacrificio, la preparación, tarde que temprano rinde sus frutos. "Desde hace 5 años que corrí mi primer maratón y desde entonces no he parado, había tenido esta meta desde hace tiempo", dijo.

Su pareja sentimental, Daniel Ortiz, ganador absoluto del Maratón, ambos soñaban con este momento, ganar los dos y este domingo 5 de marzo de 2017 se hizo realidad.

"La verdad fue una agradable sorpresa, soñábamos por hacer el 1-1 pero no sabíamos que sí iba a ser posible", concluyó.









