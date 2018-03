Torreón, Coahuila

Isabel Vélez disfrutó del recorrido del maratón, el cual fue para ella de menor exigencia con respecto al año pasado, lo que le permitió llegar sin presión a la meta.

"Ha sido una carrera muy emocionante, la planeamos Daniel y yo , pero no sabíamos si lo íbamos a lograr, no sabíamos quién venía de fuera, pero igual nos preparamos para ganar de nuevo y lo conseguimos. La preparación y el corazón que le pusimos hizo que se volviera a dar la victoria", expresó la corredora poco después de cruzar la meta.

"Mi carrera fue tratar de mantener el ritmo de cuatro minutos por kilómetro, se me fue un poco, pero logré el tiempo. Tomé la punta en el kilómetro 22, me sentía fuerte, veía a las demás que se estaban quedando, me sentí que podía tomar control de la carrera, pero era muy pronto, muy temprano para darme como ganadora, así que me fui reservando. Al entrar al Campestre Torreón me decían que iba sola y eso me dio confianza para sentirme ganadora", recordó.

Del recorrido mencionó que este año fue muy plano, "mantuve el ritmo, mi energía siempre se mantuvo, el recorrido cambió, aunque me gusta más pasar por el vado, me llena de energía, me trae gatos recuerdos esa parte, ahora tuvimos que pasar por el bulevar constitución, pero estuvo bien en general", dijo.

"Fue bueno el trayecto, no sentí la diferencia del recorrido, el arranque fue tranquilo, mantuve mi ritmo, todas se fueron y yo fui dando alcance a cada una hasta adelantarme", resaltó Vélez Hernández.

