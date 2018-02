Inician competiciones en Pyeongchang 2018

Las primeras competiciones de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 en Pyeongchang comenzaron este jueves en Corea del Sur, como estaba previsto, la víspera de la ceremonia de inauguración.

El inicio de los cuatro partidos de curling en la especialidad de dobles se dio de forma simultánea a las 09:05 hora locales (18:05 centro de México) en el Centro de Curling de Gangneung, la ciudad costera que alberga las pruebas de hielo de los Juegos.

Get a sneak peek at the #Gangneung Curling Centre. The site of the first official event of the Olympic Winter Games PyeongChang 2018. #2018평창#강릉컬링센터! 지금 이곳에서 2018 평창의 공식 경기가 시작됐습니다!!!🎉🎉🎉#PyeongChang2018#Start#Curling#2018평창#경기시작pic.twitter.com/nIPTkz1k0j