Inauguración Juegos Olímpicos de Invierno Pyeongchang 2018, en vivo: MINUTO A MINUTO

Este viernes se inauguran los Juegos Olímpicos de Invierno Pyeongchang 2018, los más grandes de la historia de esta justa, debido a que contarán con tres mil competidores, de los cuales cuatro representarán a México.

La máxima justa invernal se estará desarrollando del 9 al 25 de febrero en Pyeongchang, Corea del Sur y tendrá quince disciplinas: biatlón, bobsleigh, combinada nórdica, curling, esquí acrobático, esquí alpino, esquí de fondo, hockey sobre hielo, luge, patinaje artístico, patinaje de velocidad, patinaje de velocidad en pista corta, salto de esquí, skeleton y snowboard.

PREVIA

4:32 horas: Media hora antes de la inaguración, se realiza una demostración de artes marciales en el Estadio de Pyeongchang.

NOTA:Las dos Coreas desfilarán conjuntamente con dos abanderados.

VIDEO: Jackie Chan realizó un recorrido con la antorcha olímpica previo a la ceremonia de inaguración.

Guess who just ran as the torchbearer in #PyeongChang? 🤔 Jackie Chan!! 👲아시아를 넘어 전 세계를 주름 잡는 배우😲 #재키챈#성룡 님이 오늘 #평창 성화봉송의 주자로 뛰었습니다🔥 #PyeongChang2018@EyeOfJackieChan#OlympicTorchRelay#2018평창#동계올림픽pic.twitter.com/9TJbKEBVSl