Quiere representar a México

CIUDAD DE MÉXICO

A los tres años de edad, Iker Rangel Zumaya se subió a una patineta por primera vez y encontró su pasión. Con ocho años recién cumplidos y cuatro enfocado en el skateboarding, explicó que su más grande sueño es convertirse en patinador profesional y participar en Juegos Olímpicos.

“Desde chiquito vi que mi hermano patinaba, ahí me empezó a gustar y mi papá me enseñó”, comentó en entrevista con La Afición. “Para mí, patinar es alegría. Me subo a una tabla y siento adrenalina, eso es lo que más me gusta”.

Además de representar a México en las olimpiadas, cree que la mejor parte sería conocer patinadores de todo el mundo. Para cumplir su meta, le dedica a su formación aproximadamente dos horas diarias de lunes a sábado.

“Lo apoyamos mucho, porque le gusta. Tratamos de llevarlo todos los días a practicar”, dijo César Rangel, su padre. “Yo lo agarré la primera vez y él se siguió, ya después no me dejaba ayudarlo”.

El joven patinador considera que el hecho de que el gobierno esté instalando pistas adecuadas para este tipo de deportes de acción sirve como motivación para que más jóvenes se acerquen a la actividad, y espera que sea así: “yo les aconsejo a los niños que practiquen cualquier deporte, pero les recomiendo más el skate”.

En su carrera ha sufrido algunas caídas, desde chocar en el bowl con un ciclista hasta una que le causó una lesión en la ceja, pero sus padres aseguran que ese tipo de incidentes no lo detienen, ya que se levanta y sigue andando porque le gusta exigirse a sí mismo, para mejorar cada día.

Recientemente participó en un concurso de trucos organizado por una marca deportiva, además de una competencia patrocinada por una bebida energética y en ambas logró obtener el tercer lugar. De la comunidad de patinadores es el más pequeño, pero comenta que no le intimida desarrollarse junto a gente mayor que él, porque que aprende de ellos.

Iker menciona que aún no sabe qué carrera estudiará, pero asegura que se seguirá dedicando al skateboarding para poder llegar hasta donde se lo ha propuesto: “Quiero ser patinador profesional y aparte otra cosa, pero todavía no sé qué. Lo que sí sé, es que quiero estar en los olímpicos”, concluyó.