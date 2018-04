Iker Casas, la nueva joya del taekwondo mexicano

Ciudad de México

El taekwondoín Iker Casas dio el salto a la selección mayor el año pasado y en este 2018 dio un paso importante en su aspiración por trascender en este ciclo olímpico, luego de ganar la medalla de plata en el clasificatorio al Grand Slam que se realizó en China y de pasó el boleto para el evento que se realizará en diciembre.

Casas pelea en la categoría de menos de 68 kilos y es consciente que por ahora el líder nacional es Saúl Gutiérrez, además que debe tener una buena posición en el ranking mundial y olímpico para llegar a Tokio 2020. Ahora ocupa el sitio 616 con 4.56 puntos y con el clasificatorio sumará otras 10 unidades.

Casas tiene el boleto a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, en menos de 68 kilos, y espera comenzar con buen camino el ciclo olímpico y que lo impulse a conseguir mayores resultados en esta categoría.

En el certamen de China se puso a prueba una forma de competencia, y que era ganar dos de tres rounds, lo cual también es parte de los constantes cambios que hace la Federación Mundial de Taekwondo para que este deporte tenga mayor ritmo de competencia.

¿Cuál es tu sentir de haber ganado la medalla y el pase al Grand Slam?

“Fue una gran sorpresa y estoy muy contento de conseguir el pase, además que para eso se trabajó muy fuerte. Sí me dolió bastante perder la final del clasificatorio ya que fue en el último segundo cuando me metieron el punto en contra y que me dejó con la medalla de plata. La verdad me sentí muy cansado ya en el final, fue un combate duro contra el turco, pero aún así estoy contento con este resultado obtenido en China”.

Se vio que sabes donde conectar el punto ¿Ya te adaptaste a los petos?

“La verdad que si trabajé la parte de cómo conectar los puntos y muchos compañeros me han ayudado bastante a encontrar la forma de pegar y marcar más fácil, así que me pasaron tipos y ciertas mañas que ellos tenían para conectar y que ya las aprendí. Es como cuando aprendes a manejar, ahora lo haces por inercia”.

¿Cómo viste el nuevo formato de competencia? que era ganar dos de tres rounds.

“Al principio me sentía muy nervioso por ese nuevo reglamento ya que no sabía si me acoplaría, pero a mí se me acomodó bastante porque al ganar los dos rounds se termina el combate y ya te quedas más tranquilo. Se le da mayor ritmo ya que si perdías el primero tenías que atacar en el segundo y buscar más el combate”.

¿Qué sigue para ti?

“Ahora vienen los Juegos Centroamericanos y el Campeonato Nacional, el cual es clasificatorio para el Panamericano. Ya tengo el boleto para Barranquilla y ahora solo hay que esperar las indicaciones de los entrenadores. Significa mucho para mi competir en esa justa ya que con ese evento estoy comenzado a buscar mi sueño olímpico y una buena trayectoria deportiva. Ahora debo entrenar más duro, disfrutar el taekwondo y dando lo mejor de mi en los entrenamientos como en las competencias”.

¿Qué experiencia te dejó tu etapa como seleccionado juvenil?

“Como juvenil tuve como mejor resultado el quinto lugar mundial en la edición de Canadá 2016. La verdad que esa etapa me sirvió mucho para obtener experiencia y especialmente con el profesor Julio Álvarez, quien me ayudó bastante en esa faceta de mi carrera, y esa etapa la disfruté mucho. Todo lo que aprendí ahí lo estoy aplicando en la categoría de adultos, y me está dando buenos resultados”.

¿Sientes que eres una nueva promesa en esta categoría?

“Hay que trabajar duro ya que para cumplir con ese sueño olímpico falta mucho camino por recorrer. La verdad es que soy consciente de que estoy atrás de Sául Gutiérrez pero me siento preparado para cumplir con ese objetivo de llegar a Tokio 2020. Muchos competidores buscamos la plaza para los Juegos Olímpicos pero ahorita hay que pelear el lugar. Sé que en el ranking mundial no estoy muy alto, pero poco a poco voy agarrando puntos con torneos y clasificatorios”.