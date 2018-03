Los Angeles, California

Icarus', de Bryan Fogel y Dan Cogan, sobre el doping en Rusia, se llevó hoy el Oscar al mejor documental en la 90 ceremonia de entrega de estos premios.

En la misma categoría estaba nominada la veterana cineasta francesa Agnes Varda por "Faces Places". Los demás candidatos eran "Abacus: Small Enough to Jail", de Steve James, Mark Mitten y Julie Goldman, "Last Men in Aleppo", de Feras Fayyad, Kareem Abeed y Soren Steen Jepersen), y "Strong Island" (Yance Ford, Joslyn Barnes).