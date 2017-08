Deportistas donarán dinero a damnificados de 'Harvey'

El mundo del deporte se ha manifestado al respecto por la tormenta Harvey, que ha causado estragos en Houston. Uno de ellos es J.J Watt, ala defensiva y líder de los Texanos de Houston, quien subió un video donde señala que inició una campaña para recaudar donaciones y así ayudar a los damnificados.

“Es extremadamente difícil tener que ver en televisión los eventos del huracán Harvey y no ser capaz de volver a Houston para ayudar con los esfuerzos de recuperación”, se lamenta el jugador de la NFL en Instagram. “He organizado una recaudación de fondos para que podamos reunir el mayor dinero posible para ayudar a nuestras comunidades y las familias de nuestra gran ciudad a reconstruirse” prosigue el jugador, detallando que cualquier donación, sin importar si es grande o pequeña o de dónde provenga, será apreciada gratamente.

Otro que ha actuado al respecto fue Leslie Alexander, dueño de los Rockets, quien donó cuatro millones de dólares al fondo de socorro del huracán Harvey, iniciativa del alcalde Sylvester Turner.

"Nuestros corazones están apretados al ver la devastación que tantos de nuestros amigos, familiares y vecinos están experimentando", se lee en un comunicado del equipo de la NBA.

Matt Carpenter, infielder de los Cardenales de San Luis y oriundo del área de Houston, dijo en un tuit que donará 10 mil dólares por cada cuadrangular que alcance para el resto de la temporada para poder ayudar.

Because @UncleCharlie50 is a stud in every sense of the word..he has pledged to match the 10,000 for each Homerun I hit #prayingforHouston