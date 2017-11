Leyendas del deporte se unen por un fin social

Ciudad de México

Seis de los más grandes exponentes del deporte mexicano se reunieron por un bien común en un evento histórico.

Por primera ocasión, María del Rosario Espinoza, Lorena Ochoa, Ana Gabriela Guevara, Julio César Chávez, Fernando Valenzuela y Hugo Sánchez compartieron escenario para aplaudir el esfuerzo de seis asociaciones civiles mexicanas que utilizan el deporte como motor para resolver problemas sociales de sus comunidades a través del deporte.

"Este tipo de eventos tiene un impacto positivo global, pues no sólo afecta a los mexicanos. Todos nosotros crecimos siguiendo a un ídolo, una figura, y es nuestro deber como modelo mantenernos bien, mostrar valores y educación. Pues somos ejemplo para muchos. Este tipo de eventos son muy favorables para el futuro y es un honor poder apoyarlo", declaró el pentapichichi Hugo Sánchez, quien se dijo muy emocionado por tener la oportunidad de compartir una velada así con otros paisanos que alcanzaron la grandeza deportiva.

Durante el evento que se realizó en el Bosque de Chapultepec, en la explanada del Altar a la Patria, se habló del papel tan importante que juega el deporte en la vida diaria de una sociedad y cómo puede cambiar la forma en que los jóvenes perciben su entorno, fomentando la educación, diversidad, inclusión, salud y bienestar.

"El deporte es un gran motor para todo lo positivo y poder estar aquí con personas que me inspiraron y chicas que lograron llegar a lo más alto es algo indescriptible. El deporte es un muy buen elemento para ayudar la sociedad no solo con problemas tan básicos como la obesidad, también en otros rubros igual de elementales", declaró la ex velocista mexicana y ahora diputada Ana Gabriela Guevara, quien señaló que de todas las figuras presentes El Toro Valenzuela fue quién más huella dejó durante su niñez.

Tras haber sido sometidos al escrutinio de un panel de conocedores, Beyond Sport reconoció a la asociación Transformación Social Traso A.C. que mediante el boxeo anima a los chicos de Tacubaya a evitar la deserción estudiantil, a no involucrarse en pandillas criminales y alejarse del alcoholismo y adicción a las drogas. Parte del reconocimiento, además del apoyo para futuros programas, el grupo capitalino recibió - de parte de la Cámara de Diputados - recibirá una beca por 25 mil dólares para proseguir con su labor.

"Aquí cada elemento suma. Una ayuda puede marcar la diferencia en la cantidad de niños a los que puedes ayudar. Es muy loable este trabajo y que se encuentre la forma de ayudar a aquellos que tienen un compromiso con la juventud. Es muy bonito y gratificante", señaló Lorena Ochoa, quien mantiene la fundación Lorena Ochoa desde que aún era profesional con la que ayuda a más de 300 niños a proseguir con sus estudios.