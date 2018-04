Realizan escultura de chocolate de jugador de hockey

Luego de jugar una temporada completa con los Golden Knigth, Marc-Andre Fleury fue inmortalizado en el hotel Bellagio de Las Vegas, Nevada.

Dicha figura se exhibirá en la pastelería del complejo durante la postemporada luego de la clasificación de los Knigths a los playoffs.

El presidente y gerente del complejo, Randy Morton aseguró: "He sido un fanático de hockey de toda la vida, así que ser testigo de todo el éxito que han logrado los Golden Knights de Vegas es realmente extraordinario"

La figura está hecha de leche, chocolate negro y blanco que se tardaron en realizar en cinco semanas.



